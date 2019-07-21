Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda düzenlenen "18. Geleneksel Çambaşı Yaylası Festivali" sona erdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesinin düzenlediği festivalin ikinci gününde bazı yöresel sanatçılar konser verdi.

Yağış ve yoğun sis altında gerçekleşen konserde konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu'nun her ilçesinde artık festivaller düzenlendiğini söyledi.

Ordu'nun bütün ilçelerinin kendine has geleneksel festivalleri olduğunu ve bunun o yöreye, o bölgeye önemli ekonomik kazanımlar sağladığını ifade eden Tezcan, şunları kaydetti:

"Ordu olarak biz artık festivaller şehri olduk. Büyükşehir belediyesi olarak bütün festivallerin yanında ve içindeyiz. Daha iyi olması için de gayret ediyoruz. İstiyoruz ki bu festivaller tanıtım, turizm, kültür, sosyalleşmeye katkıda bulunsun. O yörenin ivmesini yukarı kaldırsın. Ekonomisine ve ticarete canlılık getirsin. Bu tür etkinlikleri böyle görmek lazım. Yörenin ekonomisini ve ticaretini güçlendirecek şekilde dizayn etmek lazım."