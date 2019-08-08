18 gün önce iş için gittiği Tanzanya'da kazada öldü

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- İZMİRLİ Cengiz Güngör (37), şirketinin isteği üzerine 18 gün önce Tanzanya'ya gitti. Morogoro kentindeki demiryolu şantiyesinde çalışan Güngör, içerisinde bulunduğu tankerin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti. Aynı kazada 2 Tanzanyalı da yaşamını yitirdi. Acı haber İzmir'deki aileyi yasa boğdu.

İzmir'de metal işleri yapan Cengiz Güngör, 3 çocuğunun ve eşinin geçimini sağlamak için yeni iş arayışına girdi. Güngör, Tanzanya'da inşaat işleri yapan şirkete girdi. Bu şirketin aracılığıyla 18 gün önce gittiği Tanzanya'nın Morogoro kentindeki demiryolu şantiyesinde çalışmaya başladı. Yaklaşık 8 ay önce üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Cengin Güngör, 3 gün önce Tanzanyalı 2 kişinin de bulunduğu tankerle şantiyeden ayrılıp, yola çıktı. Şantiyeden yaklaşık 7 kilometre sonra Tanzanyalı sürücünün hakimiyetini kaybettiği tanker devrildi. Tankerin altında kalan Cengiz Güngör, hayatını kaybetti. Aynı kazada tankerdeki 2 Tanzanyalı da yaşamını yitirdi. Firma yetkililerinin yanı sıra Türk makamlarının da devreye girmesi üzerine Cengiz Güngör'ün cenazesi, memleketi İzmir'e getirildi. İzmir'de ailesinin isteği üzerine otopsi yapıldı. 18 gün önce sevinçle gönderdikleri Cengiz Güngör'ün acı haberiyle yıkılan aile, gözyaşlarına boğuldu. Yakınları, Güngör'ün ailesini daha iyi şartlarda geçindirebilmek için Tanzanya'ya gittiğini anlattı.

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