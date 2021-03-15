HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 18 gündür kayıp olan Astsubay Fatih Toykuyu’nun cansız bedenine ulaşıldı

18 gündür kayıp olan Astsubay Fatih Toykuyu’nun cansız bedenine ulaşıldı

15.03.2021 15:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 26 Şubat Cuma günü alabora olan teknede kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’nun cansız bedenine 18 gün sonra ulaşıldı.Kayıp Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’nun cansız bedeni Kefaloz Plajı’nın Kırmızıtopraklar mevkiinde sahile vurmuş halde bulundu.

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde 26 Şubat Cuma günü alabora olan teknede kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’nun cansız bedenine 18 gün sonra ulaşıldı.
Kayıp Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’nun cansız bedeni Kefaloz Plajı’nın Kırmızıtopraklar mevkiinde sahile vurmuş halde bulundu. Gökçeada ilçesi Laz Koyu açıklarında 26 Şubat Cuma günü saat 18.30 sıralarında balık tutmak için denize açılan 5 kişinin bulunduğu fiber tekne, henüz belirlenemeyen bir sebeple alabora oldu. Teknede bulunan 5 kişiden 2’si yüzerek karaya çıkıp durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sahil güvenlik botları, arama-kurtarma helikopteri, sahil güvenlik dalış timleri sevk edildi. Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik olayın ardından yüzerek kıyıya çıkarken, teknenin sahibi Off - Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk’ün cansız bedenine o gün ulaşıldı. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut’un cansız bedenine ise 28 Şubat Pazar günü gece 02.30 sıralarında ulaşıldı. Laz Koyu’nun 200 metre açığında yeri tespit edilen teknenin biraz daha açığında 22 metre derinlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait mayın avlama gemisinin sonar cihazları ile yeri tespit edilen Bulut’un cansız bedeni dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.
Öte yandan teknede kaybolan Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu’nun cansız bedenine ise 18 gün sonra ulaşıldı. Olay yerinden alınan Toykuyu’nun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilecek.
Çanakkale Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “26 Şubat 2021 tarihinde Gökçeada’da meydana gelen tekne kazasında kaybolan Gökçeada İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsb. J.Kd. Bçvş. Fatih Toykuyu’nun naaşına ulaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti
1/

En Çok Okunan Haberler

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Facia saniyeler sonra yaşandı! 'Roket gibi gidiyor'

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Çok sayıda ilin kaderi belli oluyor: Yeni yasaklar gelecek mi?

Akbağ'ın açıklaması karısını rahatsız etti! Flaş paylaşım

Akbağ'ın açıklaması karısını rahatsız etti! Flaş paylaşım

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

120 metrekare ev için 1 otopark zorunlu olacak

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Ali Babacan'dan gündem yaratacak 'Abdullah Gül' açıklaması

Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

Çarpıcı seçim anketi! Ekrem İmamoğlu sırasını Mansur Yavaş'a kaptırdı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polis tarafından etkisiz hale getirildi

İstanbul'da hareketli dakikalar!

Gökçeada'daki tekne faciasından kahreden haber! Cansız bedeni 18 gün sonra bulundu

Tekne faciasından kahreden haber! Cansız bedeni 18 gün sonra bulundu

Karaman Valiliği'nden koronavirüs ek tedbirlerin 'keyfi yapıldığı' iddialarına yanıt

Koronavirüs ek tedbirlerin 'keyfi yapıldığı' iddialarına yanıt

Ramazan ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan'a kaç gün var?

Ramazan ne zaman başlayacak?

Kendisine cinsel saldırıda bulunan arkadaşını öldürmüştü! İğrenç olayda yeni gelişme

Kendisine cinsel saldırıda bulunan arkadaşını öldürmüştü! İğrenç olayda yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler

Erdoğan'dan sert sözler: Korkaksın, bitiksin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.