18 gündür kayıp olan Elif 'ikinci eş' olarak ortaya çıkmıştı! Sosyal medyadaki video sonrası yeni gelişme

Silvan ilçesinde ailesiyle yaşayan Elif D.'den 18 gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Aile, ertesi gün durumu polise bildirdi. Güvenlik güçleri, Elif'in bulunması için çalışma başlattı. Akrabaları ise Elif'in yakın zamanda çekilmiş videosunu sosyal medyada gördü. Görüntülere göre, videoyu çeken Ş.S., 'Ahmet Can' diye seslendiği kişiye yeni eşinin hayırlı olması temennisinde bulunup, kaçıncı eşi olduğunu sorarken, Ahmet Can da 'İkinci eşim' diye yanıt veriyor. Ardından videoyu çeken kişi, Elif'e dönerek 'Yenge, yüzünü kapatma, utanma' diye sesleniyor. Elif de yüzünü kapatarak gülüyor. Videoyu paylaşan kişiyle irtibata geçen aile, kızlarının Mardin'in Kızıltepe ilçesinde olduğunu öğrendi. Aradıkları numaraya bir daha ulaşamayan aile, kızlarının bir an önce bulunmasını istiyor.

"AHMET KANDIRARAK KAÇIRDI"

Video üzerine Mardin ve Diyarbakır emniyetlerinin çalışmaları sürerken, eniştesi Mehmet Zeki Işıktaş, Elif'in kandırılıp kaçırıldığını savunarak, "18 gündür kayıp. Her yerde Elif'in izini sürüyoruz. Ahmet'in telefonuna ulaşamıyoruz. O kız da sağ mı, ölü mü; bilmiyoruz. Acaba nerede? Herhalde batıya gitmiş. İzmir'e gitmişler ancak hangi semtte olduklarını bilmiyoruz. Arkadaşlarına da ben İzmir'e gidiyorum, demiş. Kızıltepe'de Ş. adında bir arkadaşının evinde çektikleri videoyu sosyal medya da paylaşmışlardı. Ş., akşam beni aradı. Evinden ayrıldıklarını ve akşam saatlerinde Birecik'te olduklarını söyledi. Ben de polis ekiplerine haber verdim. Biz de öyle tahmin ediyoruz ki İzmir istikametine doğru gidiyorlar. Kız daha 15 yaşında. Ahmet, onu kandırarak kaçırdı; sağ salim getirip teslim etsin" diye konuştu.

