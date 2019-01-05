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18 gündür kayıp olan kadının cesedi, ormanda parçalanmış halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 20:38 | Son Güncelleme

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde oturan, 18 gün önce kaybolan ve aynı tarihte kendini asarak intihar eden Ömer Dal ile ilişkisi olduğu öğrenilen Dilek Dağdelen'in (34), cansız bedeni ormanlık alanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu.  Yığılca Naşlar Köyü'nde 18 Aralık 2018 tarihinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Dilek Dağdelen için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama başlatıldı.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde oturan, 18 gün önce kaybolan ve aynı tarihte kendini asarak intihar eden Ömer Dal ile ilişkisi olduğu öğrenilen Dilek Dağdelen'in (34), cansız bedeni ormanlık alanda vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulundu.
Yığılca Naşlar Köyü'nde 18 Aralık 2018 tarihinde hakkında kayıp ihbarı yapılan Dilek Dağdelen için İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama başlatıldı. Bugün, D-655 yolu Şifalı Su mevkiinde ormanlık alanda ava çıkanlar tarafından gelen ihbar üzerine bölgeye hareket eden jandarma ekipleri, vahşi hayvanlar tarafından parçalanmış kadın cesedi buldu. Kolları ve kafası olmayan cesedin 18 gündür kayıp olan Dilek Dağdelen'e ait olduğu belirlendi.
Ekiplerin yaptığı araştırmada genç kadının 18 Aralık 2018 tarihinde Akçakoca'da kendisini asarak intihar eden Ömer Dal'la ilişkisi olduğu, Dal'ın genç kadını öldürdükten sonra intihar ettiği şüphesi üzerinde durulurken, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Dilek Dağdelen'in cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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