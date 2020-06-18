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  4. 18 Haziran 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

18 Haziran 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 20:39 | Son Güncelleme

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüsten 21 kişi daha hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 882'ye yükseldi. Bugün bin 304 kişiye koronavirüs teşhisi konuldu.

18 Haziran 2020 Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 1304 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 184 bin 31, can kaybı 4 bin 882 oldu.

Son 24 saatte 1382 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 156 bin 22 oldu.

kocason

İşte Bakan Koca'nın mesajı:

Vaka sayısında düne kıyasla 125 azalma oldu. İYİLEŞEN HASTA SAYIMIZ BUGÜN TEKRAR YENİ VAKA SAYISINI GEÇTİ. Birimizin ihmali, hepimizi ilgilendiriyor. Hayatımıza tedbirlerle devam edelim.


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