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18 Haziran Amerikan Basınından Özetler

18.06.2019 20:47 | Son Güncelleme

Amerikan basınına yansıyan haberlerin özetlerini VOA Türkçe'de bulabilirsiniz

18 Haziran Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, ana sayfasına taşıdığı haberde Başkan Trump’ın Pazartesi Twitter’dan yazdığı ve göç yetkililerinin gelecek haftadan başlayarak toplu tutuklamalar uygulamasını yürürlüğe koyacakları mesajına yer veriyor. Gazeteye göre yönetimin bir süredir ilgili bakanlıklarla birlikte planladığı uygulama, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin başkanı Ronald Vitiello ve İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’ı görevlerinden etmişti. Her iki yetkili de ailelerinden ayrılarak gözaltına alınan çocukların görüntüsünün toplumun tepkisini çekme riski taşıdığı düşüncesiyle planı ilerletmekte tereddüte düşmüştü. İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, ailelerin operasyon nedeniyle istenmeden parçalanabileceği kaygısı taşıyor. Bunun nedeni olarak bazı hanelerde ebeveynler hakkında sınır dışı kararı çıkmışken bu ebeveynlerin çocuklarının ABD vatandaşı olması gibi durumlar olabileceği gösteriliyor.

New York Times, İran’ın uranyum zenginleştirme oranını dörde katladığı ve 10 gün içinde 300 kg limitini aşacaklarını açıklamasının ardından Washington ve Tahran arasında gerilimin tırmanmaya devam ettiğini yazıyor. Gazaete Amerika Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın bin askerin daha Ortadoğu’ya gönderileceğini açıkladığı ve İran’ın nükleer silah üretmesine izin vermeyecekleri sözü verdiğini aktarıyor. Trump Mayıs ayında da 1500 askeri Ortadoğu’ya gönderme kararı almıştı. Bu askerler İran’ın adımlarını gözleme ve daha önceden Ortadoğu’da bulunan Amerikan kuvvetlerini korumakla görevlendirilecek. Ayrıca Pentagon 6 bin ek askeri bölgeye gönderme planını da değerlendiriyor. Pentagon’un açıklaması Umman Körfezi’nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıların ve İran’la 2015’te imzalanan uluslararası nükleer anlaşmanın temel maddelerinden birini ihlal etmek üzere olduğunu açıklamasının ardından geldi.

Wall Street Journal’ın haberine göre Suudi Arabistan bölgede petrol kaynaklarına yönelik tehditlere rağmen OPEC’in üretimi azaltma kriterlerine sıkı şekilde uyuyor ve diğer üreticilere de üretim konusunda temkinli olmaları çağrısı yapıyor. Bunun nedeni bölgedeki savaş tehditlerine rağmen ham petrol talebindeki azalma. OPEC yetkililerine göre Suudi Arabistan üretim kesintisini bu ay arttırmıştı. Suudi Arabistan, OPEC’in resmi kesinti hedefi olan yılın ikinci yarısında günde 1,2 milyon varil hedefi için destek toplamaya çalışıyor. Suudiler ayrıca üretimi üzerinde uzlaşılan seviyelerde kesme konusunda işbirliği yapmayan ülkelere de baskı yapmaya hazırlanıyor. OPEC ve müttefikleri Aralık ayında bir araya geldiklerinde koalisyon petrol üretimini günlük 1,2 milyon varil kısma kararı almıştı. Petrol fiyatları anlaşmanın uygulanmaya başlamasının ardından artmış ve son yıllardaki en yüksek ilk çeyrek performansına ulaşmıştı.

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