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18 Haziran Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

18.06.2021 17:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

17 Haziran 2021 Perşembe koronavirüs tablosuna göre vefat sayısı 62, vaka sayısı ise 5 bin 904 olmuştu. Koronavirüs tablosu hergün vatandaşlar ile paylaşılıyor. Tabloda Türkiye'de gören vaka, vefat, hasta sayısı gibi önemli veriler paylaşılıyor. Peki 18 Haziran Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün vaka ve vefat sayısı kaç oldu? İşte ayrıntılar...

18 Haziran Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

18 Haziran 2021 vaka ve vefat sayısı araştırılıyor. Koronavirüse ilişkin bilgiler günlük olarak vatandaşlara bildiriliyor. Bakan Koca'nın, SGK'ya kayıtlı olan tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceğini bildirmesinin ardından aşıya talep arttığı görüldü öte yandan aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 17 Haziran 2021 koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 5 bin 904, ölen vefat sayısı ise 62 olarak kaydedilmişti. Peki 18 Haziran Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

18 HAZİRAN CUMA KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI? BUGÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇ OLDU?

18 Haziran 2021 Cuma koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Veriler açıklandığında haberimizde yer alacaktır.

17 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 17 Haziran 2021 Perşembe koronavirüs tablosuna göre toplam test sayısı 225 bin 64 oldu. En çok merak edilen vaka sayısının ise 5 bin 904 olduğu kaydedildi. Hasta sayısının 509, vefat sayısının 62 olduğu öğrenildi. Öte yandan iyileşen kişi sayısı 4 bin 143 oldu.

18 Haziran Cuma koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugün vaka ve vefat sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE'DE AŞILAMA

Türkiye'de aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarında, SGK'ya kayıtlı olan tüm çalışanların aşı randevusu alabileceğini açıklamasının ardından aşıya yoğun talep gelmişti. Vatandaşlar aşı randevusu almak için belirtilen MHRS, e-Nabız gibi uygulamalara ve Alo 182 hattına yönelmişti.

Toplam yapılan aşı sayısı 40 milyona ulaştı. An itibariyle (18 Haziran 2021 Cuma 17.49) toplam yapılan aşı sayısı 40 milyon 118 bin 197 olarak yayınlandı. 1.doz uygulanan kişi sayısı 25 milyon 848 bin 864, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 14 milyon 269 bin 333 olarak kaydedildi.

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