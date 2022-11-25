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18 Haziran tarihi kulisleri hareketlendirdi! Bahçeli 'seçim' ÖSYM 'sınav' dedi; AK Parti'den açıklama geldi

25.11.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçim atmosferi iyiden iyiye kendisini hissettirirken, erken seçim iddiaları bir anda yeniden gündem oldu. Ankara kulislerinde seçimlerin Mart ya da Nisan'da yapılabileceği iddiaları konuşulmaya başlanırken, ÖSYM'nin hazırladığı sınav takvimindeki kritik detay, söz konusu erken seçim iddialarını güçlendirirken; merakla beklenen açıklama AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik yaptığı açıklamada "Seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır" dedi.

18 Haziran tarihi kulisleri hareketlendirdi! Bahçeli 'seçim' ÖSYM 'sınav' dedi; AK Parti'den açıklama geldi

Türkiye Haziran ayında yapılması beklenen seçimlere doğru giderken, ÖSYM'nin hazırladığı sınav takvimi kafaları karıştırdı. ÖSYM, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği üniversiteye 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, seçimlerin zamanında yani 18 Haziran 2023'te yapılacağını açıklaması sonrası ÖSYM'nin aynı tarihe sınav koyması, erken seçim iddialarını yeniden alevlendirdi.

Erken seçim iddiaları sürerken, dün önce kulislerde "Seçimler Mart veya Nisan'da yapılabilir" iddiaları konuşulmaya başlandı. Ardından da ÖSYM, milyonlarca öğrencinin katılacağı üniversiteye giriş sınavı YKS'nin 17-18 Haziran 2023'te yapılacağını duyurdu.

YKS 18 HAZİRAN DİYE İLAN EDİLDİ, ERKEN SEÇİM İDDİALARI GÜNDEME GELDİ

ÖSYM'nin 17-18 Haziran 2023'ü milyonlarca öğrencinin sınava gireceği gün olarak belirlemesi, "İktidar erken seçimin sinyalini verdi. Hükümetten habersiz YKS için böyle bir tarih belirlenemez" iddialarını gündeme getirdi. Ankara kulisleri bir kez daha hararetlendi.

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Kulislerde herkes MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Seçim zamanında yani 18 Haziran 2023'te yapılacak" açıklamasına dikkat çekerken, erken seçim iddiası iyiden iyiye gündem oldu.

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AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: SEÇİM TAKVİMİ İLE SINAV TAKVİMİ ÜST ÜSTE GELMEZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten beklenen açıklama geldi. Partisinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çelik, tartışmalara noktayı koyarken şu ifadeleri kullandı;

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"Biz sevgili öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili olarak ÖSYM çalışma yapıyor. Yakın zamanda kamuoyuyla paylaşırlar. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir değerlendirmemiz yok. Tabii ki seçim günü sınav olmayacağına göre. Prensip olarak seçim takvimi ile sınav takvimi üst üste gelmez. Onunla ilgili açıklama yapılacaktır"

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