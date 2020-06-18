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18 Haziran TOKİ Bursa, Yalova, Bayburt ve Manisa Kura Sonuçları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

TOKİ 100 bin konut kura çekilişi bugün yapıldı. Yalova, Bayburt, Bursa, Manisa’da yapılan toplu konut kura çekilişi 18 Haziran Perşembe günü noter huzurunda gerçekleşti. Peki TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Yalova kura çekiliş sonuçları öğrenme, Toki Bayburt çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

18 Haziran TOKİ Bursa, Yalova, Bayburt ve Manisa Kura Sonuçları!

TOKİ 100 bin konut kura çekiliş sonuçları!

TOKİ 100 bin konut projesi Türkiye’nin her yerinde yapılmaya devam ediyor. TOKİ Bursa kura çekiliş sonuçları öğrenme, TOKİ Manisa kura çekiliş sonuçları açıklandı mı sorusu kuraya katılan vatandaşlar arasında merak konusu oldu.

TOKİ KURASI CANLI YAYIN

TOKİ BURSA, YALOVA, BAYBURT VE MANİSA KURALARI SAAT KAÇTA?

Bursa Gemlik TOKİ konutları kurası saat 10:00’da,

Manisa Yunusemre TOKİ konutlar kurası saat 16:00’da,

Yalova Merkez TOKİ konutları kurası saat 13:00’da,

Bayburt TOKİ konutları kurası saat 15:00’de,

18 Haziran 2020 TOKİ kura sonuçları açıklandığı andan itibaren aşağıdaki linkten sorgulanabilecek…

TOKİ KURA SONUÇLARI

TOKİ’den ev çıkmayanlara ne olacak?

Türkiye Halk Bankası A.Ş. aracılığı ile başvurusu gerçekleşen ve kura sonrası hak sahibi olamayan vatandaşlar başvuru sırasında yatırmış oldukları tutarların iade işlemleri, toplum sağlığının korunması ile ilgili tedbirler kapsamında Halkbank şubelerine gitmeden internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebilecek.


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