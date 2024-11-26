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18 ilde DEAŞ için düğmeye basıldı: 54 şüpheli teker teker yakalandı!

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
26.11.2024 09:13
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 18 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik "Gürz-26" operasyonları düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlarda 54 şüpheli yakalandı, 20'si tutuklandı.

18 ilde DEAŞ için düğmeye basıldı: 54 şüpheli teker teker yakalandı!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar, Aydın, Bursa, Erzurum, Eskişehir, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kırşehir, Kilis, Mersin, Nevşehir, Samsun, Sinop, Tekirdağ ve Trabzon cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıkları TEM şube müdürlüklerince DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

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Gözaltına alınan 54 şüpheliden 20'sinin tutuklandığını, 11'i hakkında adli kontrol kararı verildiğini ve diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini aktaran Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin, terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık etmek ve sosyal medya platformları üzerinden örgütün propagandasını yapmak suçlarından savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

(AA)

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DEAŞ
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