HABER

18 Kasım 2019 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte On Numara şanslı rakamları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 23:10 | Son Güncelleme

On Numara oyununun 902. hafta çekilişi yapıldı. On Numara oyununun 902. hafta çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 579 bin 956 lira 85 kuruş ikramiye kazandı. İşte, MPİ 18 Kasım 2019 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları...

18 Kasım 2019 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte On Numara şanslı rakamları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 3, 12, 16, 22, 24, 29, 31, 35, 38, 39, 43, 50, 51, 55, 57, 65, 66, 70, 71 ve 73 olarak belirlendi.

ON NUMARA SONUÇLARI 18 KASIM

onnumara

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 99 kişi 3 bin 905 lira 85'er kuruş, 8 bilen 1933 kişi 200 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 521 kişi 26 lira 95'er kuruş, 6 bilen 125 bin 862 kişi 4 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 222 bin 960 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Karabük merkezden yatırıldığı belirlendi.

(AA)

PARTNER Çalışmadan da emekli olabilirsiniz! Çalışmadan da emekli olabilirsiniz!
Eski eşini yaralayıp, fırında çalışan bir kişiyi de öldüren şahıs tutuklandıEski eşini yaralayıp, fırında çalışan bir kişiyi de öldüren şahıs tutuklandı
Yıldız Kenter Beşiktaş’tan son yolculuğuna uğurlanacakYıldız Kenter Beşiktaş’tan son yolculuğuna uğurlanacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
on numara On Numara sonuçları 18 kasım on kasım sonuçları sorgula

En Çok Okunan Haberler

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

Sakarya'dan kahreden haber! İki kardeş hayatını kaybetti

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

MEB'den '10 Kasım' açıklaması: O müdürler görevden uzaklaştırıldı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

İran gösterilerde 12 kişinin öldüğünü açıkladı, ABD'yi kınadı

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Bakan Soylu'dan Tunceli'yle ilgili dikkat çeken sözler!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Pompalı dehşet! Eski eşini yaraladı, sevgilisini öldürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da birliğinden firar edip havaya ateş açan asker, kendini vurdu

Ankara'da hareketli dakikalar! Firar eden asker kendini vurdu

Manisa’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 3 ölü

Manisa'da soba faciası! Biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti

ABD’de AVM otoparkında silahlı saldırı: 3 ölü

ABD'de silahlı saldırı! Rastgele ateş açtı

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Şoke eden ayrıntılar! Çocuklara bunu yaptırdı

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: Eğer buralar teröristlerden temizlenmezse harekatı başlatacağız

Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

Bebeklerinin cansız bedenini hastaneye getirip, 'Bu öldü, bunu alın' dediler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.