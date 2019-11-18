18 Kasım 2019 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte On Numara şanslı rakamları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 1, 2, 3, 12, 16, 22, 24, 29, 31, 35, 38, 39, 43, 50, 51, 55, 57, 65, 66, 70, 71 ve 73 olarak belirlendi.

ON NUMARA SONUÇLARI 18 KASIM

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 99 kişi 3 bin 905 lira 85'er kuruş, 8 bilen 1933 kişi 200 lira 50'şer kuruş, 7 bilen 20 bin 521 kişi 26 lira 95'er kuruş, 6 bilen 125 bin 862 kişi 4 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 222 bin 960 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Karabük merkezden yatırıldığı belirlendi.

(AA)



