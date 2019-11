18 Kasım Amerikan Basınından Özetler

New York Times ise Demokrat Parti başkan adaylığı yarışına katılması olasılığı yüksek olan New York eski Belediye Başkanı Michael Bloomberg’ün polisin şüpheli bulduğu kişileri yolda durdurup üzerlerini arama uygulamasını yıllarca desteklemiş olmaktan duyduğu pişmanlığı dile getirdiğini yazıyor. Habere göre Bloomberg, siyah ve Latin kökenli New Yorklular’ı orantısız ve haksız yere hedef alan uygulama hakkında “Hatalıydım, özür dilerim,” dedi. Gazete, 12 yıl boyunca yürüttüğü belediye başkanlığının en çok öne çıkan uygulamalarında biri hakkında pişmanlık ifadesinde bulunmasını, 77 yaşındaki milyarder işadamı Bloomberg’ün verdiği ciddi bir ödün olarak yorumluyor. Siyah seçmenlerin oylarını almak, başkanlık yarışını kazanmak için yola çıkan her Demokrat için hayati önem taşıyor. Bloomberg’ün uygulama hakkında pişmanlık duyduğunu açıklaması, eski belediye başkanlarından Rudy Giuliani döneminde başlayan agresif polis taktikleri hakkında söylenen son söz niteliğinde.

Wall Street Journal ise Avrupa’daki işsizlik oranının bir nesil sonra en düşük seviyeye gerilemesine rağmen çalışanların öfkeli ve memnuniyetsiz olduğunu yazıyor. Habere göre Avrupa’da 2008 mali krizinden önce işsiz olan on milyon insan, bugün istihdam ediliyor. Birlik ülkeleri çapında çok sayıda işveren, eleman aramaya devam ediyor. Hatta asgari ücret uygulaması olan 22 Avrupa Birliği ülkesi arasında Letonya hariç tüm ülkeler, geçen yıl asgari ücrete zam yaptı. Ancak bu olumlu gelişmelerin arkasında Avrupa ekonomisini değiştiren bir kayma yaşanıyor. Yeni açılan iş alanlarının çoğu, Avrupalı çalışanların uzun yıllardır faydalanmaya alışık olduğu sosyal avantajlardan yoksun olan yarı zamanlı, geçici ya da serbest çalışmaya yönelik. Bu da çalışanların sigortadan, emeklilik ya da engellilik haklarından yoksun olması anlamına geliyor. Gazete, bu yeni durumun, işi olduğu halde geçinmekte zorlanan Avrupalı sayısının ve kıtadaki gelir eşitsizliğinin hızla artmasına neden olduğunu kaydediyor. İstihdamdaki bu istikrarsızlıksa marjinal siyasi hareketlere yönelik desteğin artmasına, on yıllardır işçi sendikalarını temsil eden sosyal demokrat partilere verilen desteğinse erozyona uğramasına yol açıyor.