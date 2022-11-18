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18 Kasım vapur seferleri iptal mi, hangi seferler kaldırıldı? Şehir Hatları açıkladı: Hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi!

18.11.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vapur seferleri ile ilgili Şehir Hatları'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Bugün (18 Kasım 2022 Cuma) yayımlanan duyuruda, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin yapılamadığı kaydedildi. Birçok kişi arama motorlarında "18 Kasım vapur seferleri iptal mi?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, İstanbul'da hangi vapur seferleri iptal oldu? İşte detaylar...

18 Kasım vapur seferleri iptal mi, hangi seferler kaldırıldı? Şehir Hatları açıkladı: Hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi!

Vapur seferleri ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yapılan açıklamada lodos sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiği aktarıldı. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklama sonrası konuya ilişkin detaylar İstanbullular tarafından merak konusu oldu. İşte 18 Kasım 2022 Cuma günü hava muhalefeti nedeniyle İstanbul'da iptal olan vapur seferleri...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada lodos nedeniyle bazı seferlerin yapılamadığı kaydedildi.

18 KASIM 2022 İSTANBUL'DA HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU?

İşte iptal edilen vapur seferleri:

Avcılar - Bostancı
Avcılar - Bakırköy - Kadıköy
Üsküdar - Aşiyan
Aşiyan - Anadolu Hisarı - Küçüksu (Ring)
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Bostancı-Karaköy-Kabataş
Maltepe - Adalar
Adalar - Beşiktaş

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Ordu, Giresun ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU ALARM

İstanbul, Tekirdağ, Aydın, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Hatay için sarı, Balıkesir ve İzmir için turuncu uyarı verildi.

METE5

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında, öğleden sonra Kıyı Ege ile Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; güneyli yönlerden Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; bölge genelinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AYDIN °C, 22°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C
Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya ve Osmaniye çevreleri, Adana'nın güney ve doğusu ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde güney ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Ankara'nın güney ilçeleri ile Kırşehir çevrelerinin, akşam saatlerinde Ankara, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 17°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney ilçeleri, akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C
Çok bulutlu

YOZGAT °C, 16°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 16°C
Çok bulutlu

SİNOP °C, 18°C
Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin iç kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

METE1

METE2

METE3

METE4


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