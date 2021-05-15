18 kez idam edilmekten kurtuldu ama koronavirüsten kurtulamadı

18 ölümcül enjeksiyon girişiminden sağ kurtulan Romell Broom, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Romell 24 yıl boyunca idam sırasındaydı ancak, yetkililer ölümcül iğneyi yapacak bir damar bulamadılar.

18 kez öldürme girişiminde bulunulan Broom, geçtiğimiz yıl koronavirüsten hayatını kaybetti. Cesedi ise yapılan enjeksiyonlardan kaynaklanan kesiklerle delik deşik kaldı.

ÖLMEK İÇİN YARDIMCI OLDU AMA...

Mahkum, 1984'te eve yürürken 14 yaşındaki Tryna Middleton'u kaçırmaktan, tecavüz etmekten ve öldürmekten suçlu bulunduktan sonra kesinleşmiş idam cezasını beklemeye başladı. Bir masaya bağlandı ve yetkililer içine ölümcül karışımını enjekte edebilecekleri uygun bir damar bulmaya çalıştı. Hatta Romell'de onlara yardımcı olmak için kollarını aşağı yukarı indirdi ancak aranan damar yine bulunamadı.

Yetkililer sonra, farklı bir strateji denediler, Broom'un masaya dik oturması sağlandı ve infaz ekibi bacaklarına şant takmaya çalıştı. Ancak bu daha fazla acı çekmesine neden oldu ve yine başarılı olunamayarak pes edildi.

ACI ÇEKMEDEN ÖLDÜRMENİN BAŞKA BİR YOLU BULUNAMADI

Bir sonraki infaz tarihi 22 Eylül'e ertelendi, ancak onu acı çekmeden öldürmenin başka bir yolu bulunamadığı için infaz süresiz olarak ertelendi.