18 kez idam edilmekten kurtuldu ama koronavirüsten kurtulamadı

18 ölümcül enjeksiyon girişiminden sağ kurtulan Romell Broom, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Romell 24 yıl boyunca idam sırasındaydı ancak, yetkililer ölümcül iğneyi yapacak bir damar bulamadılar.
18 kez öldürme girişiminde bulunulan Broom, geçtiğimiz yıl koronavirüsten hayatını kaybetti. Cesedi ise yapılan enjeksiyonlardan kaynaklanan kesiklerle delik deşik kaldı.
Mahkum, 1984'te eve yürürken 14 yaşındaki Tryna Middleton'u kaçırmaktan, tecavüz etmekten ve öldürmekten suçlu bulunduktan sonra kesinleşmiş idam cezasını beklemeye başladı. Bir masaya bağlandı ve yetkililer içine ölümcül karışımını enjekte edebilecekleri uygun bir damar bulmaya çalıştı. Hatta Romell'de onlara yardımcı olmak için kollarını aşağı yukarı indirdi ancak aranan damar yine bulunamadı.
Yetkililer sonra, farklı bir strateji denediler, Broom'un masaya dik oturması sağlandı ve infaz ekibi bacaklarına şant takmaya çalıştı. Ancak bu daha fazla acı çekmesine neden oldu ve yine başarılı olunamayarak pes edildi.
Bir sonraki infaz tarihi 22 Eylül'e ertelendi, ancak onu acı çekmeden öldürmenin başka bir yolu bulunamadığı için infaz süresiz olarak ertelendi.
Uluslararası Af Örgütü, Broom'un hayatını kurtarmak için kampanya yürüttü, başarısız infaz hakkında bir belgesel yapıldı hatta Broom, Survivor on Death Row adlı bir kitap bile yazdı.
Mahkum, devletin kendisini ikinci kez idam etmeye teşebbüs etme yetkisine itiraz etti ve bunun, bir kişiyi iki kez yaşam tehlikesine atmasına karşı anayasal yasağı ihlal edeceğini savundu. Ancak 16 Mart 2016'da Ohio Yüksek Mahkemesi, bunu kabul etmedi ve kişinin tekrar infazla yargılanmasına karar verdi.
Broom'un ikinci infazı başlangıçta 17 Haziran 2020'de planlanmıştı, ancak Vali Mike DeWine, gerekli ilacın mevcut olmadığını ve infazın 16 Mart 2022 için yeniden planlandığını söyledi. Ancak Broom 28 Aralık 2020'de koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti. Yetkililer onun Covid nedeniyle öldüğünü kayıtlara geçti.