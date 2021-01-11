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  4. 18 kilo altını çalmak isterken yakalandılar

18 kilo altını çalmak isterken yakalandılar

11.01.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Adana’da girdikleri kuyumcuda oksijen tüpüyle çelik kasayı açıp 18 kilo altın çalmak isteyen iki hırsız suçüstü yakalandı.Edinilen bilgiye göre, olay, 3 Ocak günü saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da girdikleri kuyumcuda oksijen tüpüyle çelik kasayı açıp 18 kilo altın çalmak isteyen iki hırsız suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, olay, 3 Ocak günü saat 04.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde meydana geldi. Atatürk Caddesi’ndeki bir kuyumcunun alarmının çaldığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, iş yerinin elektronik kepenginin kısmen açık olduğunu tespit edince, şüphelilerin içeride olma ihtimaline karşı takviye ekip isteyerek tedbir aldı. Kısa sürede bölgeye intikal eden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine baskın yaptı. Kuyumcuya giren polis, iki şüpheliyi saklanırken yakaladı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler Mustafa O. (34) ile Emrullah G. (21), emniyete götürüldü.
Şüphelilerin, olay günü kepengini kırarak girdikleri kuyumcudaki içerisinde yaklaşık 18 kilogram altın olan çelik kasayı, oksijen tüpüne bağladıkları pürümüzle delmeye çalıştıkları belirlendi. Şüphelilerin, kuyumcuya girdiklerinde alarmı etkisiz hale getirmeye çalıştıkları ancak başarılı olamayınca yakayı ele verdikleri öğrenildi. Suçüstü yakalanan şüphelilerin İstanbul, Antalya, Mersin’de de aynı yöntemle çok sayıda kasa açıp hırsızlık yaptıkları ancak, daha sonra yakalanıp, tutuklandıkları bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa O. ile Emrullah G., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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