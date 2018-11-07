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18. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali Ödül Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 20:06 | Son Güncelleme

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesince düzenlenen festivalde, sanatçı Cahit Berkay'a "onur ödülü" verildi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesince düzenlenen 18. Kısa-ca Uluslararası Öğrenci Filmleri Festivali Ödül Töreni'nde sanatçı Cahit Berkay'a "onur ödülü" takdim edilirken, farklı kategorilerde kısa film ödülleri de sahiplerini buldu.

SÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen ödül töreni, Dilek Sabancı Devlet Konservatuarınca hazırlanan, Cahit Berkay'ın bestelerinden oluşan konser dinletisiyle başladı.

Festival Yönetmeni, SÜ İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aytekin Can, törende yaptığı konuşmada, festivale yurt içi ve dışından 4 binden fazla filmin katıldığını söyledi.

Ön elemeyi geçen 63 filmin jüri tarafından değerlendirildiğini dile getiren Can, özverili ve hassas değerlendirmeler sonucu dereceye giren filmlerin belirlendiğini ifade etti.

Konuşmanın ardından müzisyen Cahit Berkay'a salondaki öğrenci ve akademisyenlerin alkışlarıyla "onur ödülü" takdim edildi.

Gösterilen ilgi ve sevginin kendisini duygulandırdığını belirten Berkay, hayatında nadir heyecanlandığı anlardan birini yaşadığını dile getirerek, "Az önce arkadaşlar bir konser verdi. Ben hep müziğimi kasetten, CD'den dinlerim, yahut sinemada seyrederim de şöyle karşıya geçip, oturup, kendi eserlerimi çalanları dinlememiştim. Arkadaşları hem tebrik ediyorum hem de onlara teşekkür ediyorum. Ayrı bir duyguyla çaldılar." diye konuştu.

Üniversite öğretim üyeleri ve öğrencilerine, festivalin bugünlere gelmesine katkılarından dolayı teşekkür eden Berkay, şunları kaydetti:

"Bu festivali 18 senedir sürdürüyorsunuz. Bir festivali yaşatmak ve sürdürmek büyük emek ister. Dünya kadar engel çıkar ama bugünlere getirdiğiniz için hepinizi kutluyorum. Sinema adına da teşekkür ediyorum. Sizleri seviyor ve beni sevdiğinizi de biliyor, ıskalamıyorum. Hayatta bir şey vardır; hiçbir sevginin ıskalanmaması gerekiyor. Sevgiyi ıskalamayın ki siz de sevgi üretebilin."

Festivalde, animasyon kategorisinde "Loop" filmiyle "Yoong Wah Alex Wong", kurmaca kategorisinde "Kazak" filmiyle Simay Yaykır, deneysel film kategorisinde "Lottery Babylon" filmiyle Yavuz Gözeler, belgesel kategorisinde "Sarı Zeybeğin İzinde" filmiyle Eren Taşyürek ödüle layık görüldü.

"Kısa-ca Film Atölyesi Belgesel Dalı Jüri Özel Ödülü", "Kurbakçı" filminin yönetmenleri Zeki Koyuncu ve Hasan Akıncı'ya, "Erim Gözen Animasyon Dalı Özel Ödülü", "Somnium" filminin yönetmenleri Fuat Değirmenci ile Surhay Kılıç'a, "Suha Arın Belgesel Dalı Özel Ödülü", "Sen Adam mısın" filminin yönetmeni Harun Köybaşı'na, "Kemal Öner Jüri Özel Ödülü", "Adam" filminin yönetmeni Emil Ali'ye, "Prof. Dr. Alim Şerif Onaran Özel Ödülü", "Kırmızı Başlıklı Kız" filminin yönetmeni Melisa Tuğrul'a, "Aykut Oray Kurmaca Dalı Özel Ödülü" ise "Alarga" filminin yönetmeni Soner Sert'e verildi.

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