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18 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 23:14 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 27, 34, 41, 46, 51, 55, 62, 65, 66, 68, 69, 75 ve 77 olarak belirlendi. On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 2 kişi, 173 bin 551 lira 50'şer kuruş ikramiye kazandı.

18 Mart 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 113 kişi 2 bin 48 lira 50'şer kuruş, 8 bilen bin 942 kişi 119 lira 40'ar kuruş, 7 bilen 19 bin 727 kişi 22 lira 55'er kuruş, 6 bilen 117 bin 976 kişi 3 lira 95'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 191 bin 186 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını İstanbul'un Fatih ve Ankara'nın Yenimahalle ilçelerinden yatırdığı belirlendi.

Toplam 2 milyon 313 bin 983 lira 95 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 922 bin 140 lira 31 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 514 bin 218 lira 67 kuruş aktarıldı. (AA)

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18 MART 2019 On Numara Çekiliş Sonuçları

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