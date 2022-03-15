18 Mart Çanakkale Zaferi bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Okullar ile bazı resmi kurum ve kuruluşların 18 Mart Çanakkale Zafer Bayramı dolayısıyla kapalı olup olmadığı şimdiden merak konusu oldu. Peki 18 Mart 2022 resmi tatil mi? 18 Mart okullar, bankalar, kargolar açık mı? Konuya ilişkin ayrıntılar haberimizde.

18 MART 2022 RESMİ TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Fakat 18 Mart bu sene de resmi tatil günleri arasında bulunmuyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi, okullarda ve bazı resmi kurum ve kuruluşlarda, özel olarak hazırlanmış olan törenlerle beraber kutlanacak.

18 MART'TA OKULLAR, BANKALAR, KARGOLAR AÇIK MI?

18 Mart Cuma günü bankalar ve diğer kamu kurumları normal çalışma saatlerinde açık olacaklar.

Bu sene de Çanakkale Savaşı’nda yer alan kahraman askerler, yurdun dört bir yanında şükran ve minnetle anılacak.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

I. Dünya Savaşı esnasında 1914-1916 seneleri arasında gerçekleşen Çanakkale Savaşı ve Çanakkale Muharebeleri, Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında gerçekleşmiştir.

İtilaf Devletleri, Osmanlı’nın başkenti İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek amacı ile Rusya ile güveli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak için Çanakkale Boğazı’nı seçmiştir. Ancak Türk askeri büyük mücadele vermiş ve savaş İtilaf Devletleri’nin mağlubiyetiyle sonuçlanmıştır.

Savaş sırasında iki taraf da büyük kayıplar vermiştir. Ancak bu zafer, Türk milleti için büyük bir önem taşımaktadır. I.Dünya Savaşı kaybedilmiş olsa da kazanılan Çanakkale Zaferi, Mustafa Kemal Atatürk’ün adını zaferle duyurmasına sebep olmuştur.

Aynı zamanda 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkmış olduğu Kurtuluş Savaşı’nın ve milli mücadelenin önünü açmıştır. Bununla beraber Çanakkale Zaferi, Türk ulusunun bağımsızlık ve milli mücadele sembolü de olmuştur.

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ LİSTESİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2 Mayıs Ramazan Bayramı (1.gün)

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

9 Temmuz Kurban Bayramı (1.gün)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

BU YIL, ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN KAÇINCI YILI?

Türk milleti için en önemli günlerden biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün bu yıl 107. yıl dönümüdür.

18 MART İLE İLGİLİ ŞEHİT DUALARI, SÖZLERİ

"Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve Sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yana yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarını dindiriniz! Evlatlarınız bizim bağrımızdadır, huzur içindedirler. Huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdiklerinden sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır." M. Kemal ATATÜRK

"Çanakkale Boğazı'ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Mart'ı aralık­sız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki ha­sar da kolaylıkla giderilmiş olmakla beraber, ağır bataryaların cephane durumu ciddiyetini koruyordu." Robert Rhodes James

