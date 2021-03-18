18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili resimler | 18 Mart mesajları ile anılıyor

Türkiye'nin tüm dünyaya gücünü ispat ettiği Çanakkale Zaferi 106. yılında resimler ve mesajlar ile anılıyor. "Çanakkale geçilemez!" sözü ile anılan kutsal günde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlık mücadelesi başarı ile sonuçlandı. Bu yıl pandemi koşulları nedeni ile etkinliklerin sınırlı olacağı Şehitler Günü'nde, vatan topraklarını canları pahasına koruyan şehitler ve gaziler sosyal medyada resimli ve mesajlı paylaşımlar ile saygıyla anılıyor. İşte, Çanakkale Zaferi resimleri ve mesajları!

ÇANAKKALE RESİMLERİ VE MESAJLARI

En güzel Çanakkale resimlerini ve mesajlarını haberimizde sizler için derledik.

Malazgirt’te Alpaslan’ın dilinde, Surlarda Ulubatlı’nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.

Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 106. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.