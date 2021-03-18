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18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili resimler | 18 Mart mesajları ile anılıyor

18.03.2021 00:39 | Son Güncelleme:
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18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili resimler | 18 Mart mesajları ile anılıyor

18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili resimler, Türk milleti için adeta dönüm noktası olan zaferin 106. yılında sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılıyor. Bu yıl koronavirüs nedeni ile sınırlı kişi sayısıyla anılacak olan Türk'ün zaferi, sosyal medya üzerinden 18 Mart Çanakkale mesajları ile anılıyor. İşte, en güzel Çanakkale Zaferi resimleri ve mesajları!

Türkiye'nin tüm dünyaya gücünü ispat ettiği Çanakkale Zaferi 106. yılında resimler ve mesajlar ile anılıyor. "Çanakkale geçilemez!" sözü ile anılan kutsal günde Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde bağımsızlık mücadelesi başarı ile sonuçlandı. Bu yıl pandemi koşulları nedeni ile etkinliklerin sınırlı olacağı Şehitler Günü'nde, vatan topraklarını canları pahasına koruyan şehitler ve gaziler sosyal medyada resimli ve mesajlı paylaşımlar ile saygıyla anılıyor. İşte, Çanakkale Zaferi resimleri ve mesajları!

ÇANAKKALE RESİMLERİ VE MESAJLARI

En güzel Çanakkale resimlerini ve mesajlarını haberimizde sizler için derledik.

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Malazgirt’te Alpaslan’ın dilinde, Surlarda Ulubatlı’nın elinde, Çanakkale cihadının yılında; Zemin kan kırmızı, ay yıldızı ak, O mübarek bayrak, işte bu bayrak! 18 Mart Çanakkale Zaferimiz Kutlu Olsun.

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Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

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Yoktu ekmeği aşı. Yoktu toprağı taşı Çanakkale’yi taşımıştı sırtında. Mangal yürekli bir on başı.. Çanakkale Zaferimizin 106. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Seyit Onbaşı ve Çanakkale Geçilmez Diyen tüm şehitleri rahmet ve minnetle anıyorum.

Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.

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Sevinç ve coşkuyla kutladığımız Çanakkale Zaferi'nin 106. yıldönümünde, bu güzel vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun…

Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

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Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı. – Sami Paşazade Sezai

Vurulup tertemiz alnından, uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna, ya Rab, ne güneşler batıyor! Mehmet Akif Ersoy

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“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” Mustafa Kemal ATATÜRK

Onlardan geriye kalan bu topraklar, bu vatan. 18 Mart Şehitleri Anma gününü saygıyla anıyoruz.

Türk milletinin Çanakkale’de elde ettiği zafer, bütün dünyaya verilmiş bir insanlık dersidir.

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Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Onlar canlarını seve seve vermeye hazırdılar. Bu vatan için can verdiler. Sizleri unutmadık, Unutmayacağız… 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

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Seyit onbaşıdır, 57.Alaydır, Nusret mayın gemisidir, Tokat’lı onbeşlilerdir, Mezun olamayan İstanbul, Galatasaray, Konya Liselilerdir…. Bir Destandır Çanakkale. Dönmeyi düşünmediler. Saygı Rahmet minnet ve Duâ ile anıyoruz..

Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bu önemli günde bir kez daha anıyor, istiklal uğruna ezelden bu yana hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale geçilmedi, geçilmez!

ÇANAKKALE ZAFERİNİN ÖNEMİ

Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Savaşı’nda verdiği mücadele ile tüm dünyanın güç dengesi değişmiş ve Türk ordusunun gücü ortaya konulmuştur. Her cephede kanının son damlasına kadar mücadele eden

Türk askeri, Çanakkale Zaferi ile ilk bağımsızlık adımlarını da atmıştır.
Türk milleti, Milli Mücadele yıllarında verdiği bağımsızlık mücadelesi ile tüm dünyaya kendini ispatlamıştır. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Çanakkale Zaferi’nde usta savaş taktileri ile kazanılan bir mücadele söz konusudur.

Çanakkale Savaşı’nın ardından gücünü ortaya koyan Türk milleti, zaferinin ardından her yıl “Çanakkale Geçilemez” ilkesini anmış, bu savaş için birçok beste yapılmış ve şiirler yazılmıştır.


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