18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları 2022! En güzel, uzun, kısa, yazılı, resimli 18 Mart Çanakkale mesajları ve sözleri!

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi önceki senelerde olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Tarihin akışını değiştiren bu anlamlı gün için 18 Mart Çanakkale Zaferi Mesajları internet kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. En güzel, uzun, kısa, yazılı, resimli 18 Mart Çanakkale mesajları ve sözlerini sizler için hazırladık.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI 2022

Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.

Çanakkale ruhu; aziz milletimizin en zor zamanlarda her türlü meşakkate göğüs gerip fedakarlık yapması, büyük zaferler kazanmasıdır.

Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.





