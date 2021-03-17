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18 Mart Çanakkale zaferi sözleri | En etkileyici Çanakkale sözleri ve mesajları

17.03.2021 14:22 | Son Güncelleme:
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18 Mart Çanakkale zaferi sözleri | En etkileyici Çanakkale sözleri ve mesajları

18 Mart Çanakkale Zaferi bu sene de 106. yılı ile coşkuyla kutlanacak. Türk tarihi için büyük önem taşıyan savaş I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleşmişti. Peki Atatürk'ün Çanakkale savaşıyla ilgili sözleri neler? İşte en güzel Çanakkale savaşı mesajları...

İtilaf Devletleri donanmasının geri çekilmesi ile sonuçlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi bu sene de 106. yıl dönümü ile coşkuyla kutlanacak. Türk tarihi için büyük önem taşıyan savaş I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda yapılmıştı. Peki en güzel 18 Mart Çanakkale Zaferi sözleri neler? En güzel Çanakkale savaşı mesajları...

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ SÖZLERİ

Çanakkale, Atatürk'ün rehberliğinde 1. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştirmiş, tarihe #ÇanakkaleGeçilmez sözünü yazmış bir destanın adıdır.

Çanakkale Zaferimizin 105. yılında; Cumhuriyetimizin kurucusu, Anafartalar kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’nin ve istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını şükran ve minnetle yâd ediyorum.

Aziz şehitlerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Bastığın yerleri 'toprak!' diyerek geçme, tanı: Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı... Saygı ve minnetle.

Çanakkale Destanı, bir milletin bir ve beraber olduğunda neleri başarabildiğinin en güzel örneği. Her zaferin arkasında dayanışma ve beraberlik vardır.

Bazı borçlar vardır asla ödenmez...Türkiye Bayrağı #ÇanakkaleGeçilmez

İstiklâl uğrunda, namus yolunda can veren Mehmedin yattığı yerdir.

Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır. Tüm dünyaya Türklerin eğilmeyeceğini gösterdiğimiz büyük zaferi yıl dönümünde saygı ile anıyorum.

Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bu önemli günde bir kez daha anıyor, istiklal uğruna ezelden bu yana hayatını kaybetmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çanakkale geçilmedi, geçilmez!

Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.

Son şafak, son dua! Dönmeyi düşünmediler bile... Cennet vatanın kutsal şehitleri, ruhunuz şad olsun.

Çanakkale Zaferi bir milletin yeniden dirildiği ulusun canlandığı yüce bir zaferdir.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

Toprağı vatan yapan şehitlerimizi Minnet ve Saygı ile anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Minnetle Yâd ediyoruz.

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. “Gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın..Bu topraklar için tereddütsüz canını feda etmiş tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Bu vatan sizlere minnettar.

Çanakkale Zaferi, vatanseverlik, fedakârlık, cesaret gibi yüksek faziletlerin kahramanca sergilendiği bir destandır. Aziz Türk milletimizin bu onurlu günü kutlu olsun.

Çanakkale geçilmez, bu millet zafere sınanmaz.

Başta Gazi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden kahramanları, canlarıyla kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN ÖNEMİ

Zorlu koşullara ve verilen büyük kayıplara rağmen tarihe geçen bir zafer olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, geçmişten günümüze unutulmayacak izler bırakmış bir zaferdir. Kahraman Türk ordusunun Çanakkale Cephesi'nde verdiği mücadele sadece Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. Bu cephede alınan galibiyet dünya ülkelerinin güç dengelerini değiştirmiş ve yüce Türk milletinin belirleyici ve yönlendirici gücünü bir kere daha gözler önüne sermiştir.

Çanakkale Cephesi'nin Anadolu halkına verdiği umut, azim ve kararlılık Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de ateşlemiştir. Çanakkale, Türk ulusunun bağımsızlık söz konusu olduğunda ne denli kararlı ve kahraman olduğunu sonsuza dek anımsatacak bir anıtcephedir. Çünkü Türk ordusu üstün savaş taktiklerini, silah gücü bakımından çok daha üstün olan bir güce karşı ustalıkla kullanmıştır. Ayrıca dünya harp tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına bile merhamet gösterebildiğine tanık olmuştur.


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