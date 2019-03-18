Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Çanakkale ruhu ile kendimize şekil verdikçe Türk milleti, devletiyle ilelebet payidar kalmaya devam edecektir." dedi.

Bakan Selçuk, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni'ne katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, ayrıca Ziya Selçuk'un kaleme alıp seslendirdiği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi mesajı izletildi.

Bakan Selçuk, buradaki konuşmasında, aziz Türk milletinin ilelebet var olacağını tüm dünyaya tekrar gösteren, Türk milletinin en büyük kurtuluş destanlarından birini yazan, dünya tarihindeki en gerçek ve en şerefli kahramanları, "kınalı kuzuları" yad etmek üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün, tarih sahnesine çıktığı günden beri tüm coğrafyalarda merhameti ve adaleti ile nam salmış bir milletin bağımsızlık günü aslında. Bugün vatan ve millet sevgisi ile taçlandırılmış, tarihe kök salmış bir milletin yazdığı destanı dinleme günü. Bugün hak ile batıl çatışmasında hakkın kazandığı bir gün, bugün büyük bir aşkın yürekten yaşandığı bir gün.