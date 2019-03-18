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18 Mart Çanakkale Zaferi’nde şehitler Londra’da da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 20:18 | Son Güncelleme

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıl dönümünde Londra’daki Gosport Türk Deniz Şehitliği’nde tören düzenlendi.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıl dönümü nedeniyle Londra Portsmouth’dakiGosport Türk Deniz Şehitliği’nde tören düzenlendi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıl dönümünde Londra’daki Gosport Türk Deniz Şehitliği’nde tören düzenlendi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102’inci yıl dönümü nedeniyle Londra Portsmouth’daki
Gosport Türk Deniz Şehitliği’nde tören düzenlendi. Törene Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Gosport Belediye Başkanı Diane Furlong, Londra Asker Ataşesi Albay Candan Asçı, MÜSİAD Birleşik Krallık Başkanı Mustafa Demir, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Anma töreni öncesi bir konuşma yapan Büyükelçi Yalçın, “Bugün burada 1850-1851 yılları arasında şehit düşen 26 denizcimizin kabirlerinin bulunduğu Türk Deniz Şehitliği’nde Türk tarihinin en büyük ve en şerefli zaferleri arasında yer alan Çanakkale Deniz Savaşları’nın 104’ncü yıl dönümünü ve Şehitler Günü’nü anmak için bir araya geldik. Çanakkale ulusumuzun birlik ve beraberlik ruhuyla geliştiği, tarihi altın harflerle var olmuş bir destandır. Hepimiz için birleştirici ve ortak değer olan Çanakkale ruhu bir toplumun dayanışma ile kazanabileceklerini, üstesinden gelebilecek zorlukları hepimize göstermektedir. Ulusumuz Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı sonrasında Kore’den Kıbrıs’a, terörle mücadelen barış hareketlerine kadar birçok sahada yurtta ve dünyada mücadeleler edip, şehitler vermiştir. Ülkemizin çıkarlarının yurt dışında korunması adına görevlerini onurla icra ederken hain Asala ve 17 Kasım terör örgütlerinin saldırılarında diplomatlarımız da şehit olmuştur. Vatanı için canını veren meslektaşlarıma da bu vesileyle huzurlarınızda anmak istiyorum. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere burada yatan şehitlerimizi vatan, millet, bayrak, özgürlük ve cumhuriyet gibi vazgeçemeyeceğimiz değerleri korumak uğruna hayatlarını feda eden, manevi varlıklarıyla bize her zaman güç veren, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun” dedi. Büyükelçi Yalçın, konuşmasının ardından şehitlerin mezarı başına çiçek bıraktı.
MÜSİAD Londra Genel Sekreteri Ali Demirci ise, “Çanakkale Zaferi’nin 104’ncü yılını kutlamak için Portsmuth Deniz Şehitliği’ndeyiz. Burada 26 tane şehidimiz var. İngiltere’de yaşayan Türk toplumu olarak her sene özellikle 18 Mart’ta buraya gelip, şehitlerimizi ziyaret ediyoruz” diye konuştu.
Londra Asker Ataşesi Albay Candan Asçı ise günün anlam ve önemini anlatan bir konuşma gerçekleştirdi. Albay Asçı, “Bugün 18 Mart Şehitler Günü’nü ve bu tarihe şehitler gününün adını veren Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıl dönümünü haklı bir gurur içinde idrak etmekteyiz. Türk ulusunun kahramanlığını tarih sahnesine bir kez daha yazdıran Çanakkale Zaferi’nin kahramanlarını bir kez daha anıyoruz. Çanakkale savaşları dünyaya Türk’ün yenilmezliğini, Mehmetçiğin azim ve iradesini, centilmenliğini de göstermiştir. Bununla birlikte bu savaşlar sırasında tarih sahnesinde bir komutan parlamıştır, Mustafa Kemal. Bu anlamlı günde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bizlere cennet vatanımızı armağan eden atalarımızı, vatanı candan bilen bütün şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi, 18 Mart Şehitler Günü’nde bir kez daha rahmet, şükran ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından şehitler için Londra Diyanet Müşaviri Mahmut Özdemir dua okudu.

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