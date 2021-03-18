18 Mart'ın anlam ve önemi | Çanakkale Savaşı'nda ne oldu?

Çanakkale Savaşı sırasında 300 binden fazla askerimiz kahramanca şehit olmuştur. Alman komutanların Arıburnu ve Anafartalar’dan düşman gelmez diyerek Mustafa Kemal komutasındaki 19. Tümen’in 57. Alay’ını cephede desteksiz bırakmıştır. Yarbay Mustafa Kemal ve kahramanca savaşan askerlerimiz sayesinde düşman geri püskürtülmüş ve İstanbul düşmekten kurtarılmıştır.

18 MART'IN ANLAM VE ÖNEMİ Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek istiyordu.

İtilaf Devletleri, Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

Savaşların ilk günü olan 25 Nisan 1915’te düşman Arıburnu kıyısına askerlerini çıkarmıştır. Kıyıda ise Alman komutanların kararı ile tek bir alay görevlendirilmiştir. Cephede yalnız ve desteksiz kalan 57. Alay, düşmanı durduramamış ve düşman Conkbayırı’na doğru ilerlemeye başlamıştır. Conkbayır’ı Anzakların eline geçerse bu Çanakkale’yi savunmasız hale getirir ve sonucunda İstanbul kaybedilirdi.

Yarbay Mustafa Kemal, Arıburnu’na çıkan Anzaklar’ın geri püskürtülmesi gerektiğini biliyordu. Bunu yapabilmek için ise Kolordu Komutanı’ndan izin istedi. Ancak Kolordu Komutanı bu kararı tek başına veremedi. Çünkü Yarbay Mustafa Kemal'in Tümeni ordu ihtiyatıydı ve kullanılması için Ordu Komutanından emir alınması gerekliydi.

Ordu Komutanı ise o sırada Saros bölgesine gitmekteydi. Ordu Komutanı’na telefon ile temas kurulamadı ve Kolordu Komutanı görüşmek üzere Saros bölgesine ilerledi. Ancak Anzaklar beklemeyecektir. Bu sebeple Yarbay Mustafa Kemal, tüm sorumluluğu üstlenerek o tarihi kararı verdi ve askere taarruzu emretti. Yarbay Mustafa Kemal, Conkbayır’ı düşmek üzereyken verdiği bu karar ile Conkbayır’ını ve dolayısıyla İstanbul’u kurtarır.

Çanakkale Savaşı’nın Anadolu halkına verdiği azim, umut ve kararlılık, Kurtuluş Savaşı'nın meşalesini de yakmıştır. Dünya savaş tarihi, Çanakkale'de Türk askerinin insancıllığını, savaş alanlarında bile yitirmediğine, düşmanına dahi merhamet gösterebildiğine şahit olmuştur.