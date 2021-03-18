18 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük koronavirüs tablosu normalleşme süreci ile birlikte düzenli olarak takip ediliyor. Bakan Koca, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizerken aşılama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Peki, 18 Mart Koronavirüs tablosuna göre bugünkü vaka ve ölen sayıları kaç oldu? İşte, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu!

18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda yer alan vaka sayısı, hasta sayısı, test sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı bilgilerinin yer aldığı 18 Mart koronavirüs tablosu akşam saatlerinde paylaşılacak.

17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte Türkiye'de toplam 167 bin 526 test yapıldı. 17 Mart itibari ile toplam 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554'e ulaştı. 17 Mart'ta iyileşen 17 bin 161 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 752 bin 23 oldu.

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

16 Mart'ta tespit edilen Kovid-19 pozitif vaka sayıları, virüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayıları resmi olarak şu şekilde: