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18 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

18.03.2021 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu her akşam düzenli olarak paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen koronavirüs tablosunda günlük vaka sayısı ve vefat eden hasta sayısı bilgileri yer alıyor. 18 Mart Koronavirüs tablosu aşılama çalışmaları sürerken vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, 18 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, güncel koronavirüs tablosu!

18 Mart Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte günlük koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan günlük koronavirüs tablosu normalleşme süreci ile birlikte düzenli olarak takip ediliyor. Bakan Koca, tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğinin altını çizerken aşılama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Peki, 18 Mart Koronavirüs tablosuna göre bugünkü vaka ve ölen sayıları kaç oldu? İşte, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu!

18 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunda yer alan vaka sayısı, hasta sayısı, test sayısı ve koronavirüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayısı bilgilerinin yer aldığı 18 Mart koronavirüs tablosu akşam saatlerinde paylaşılacak.

17 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte Türkiye'de toplam 167 bin 526 test yapıldı. 17 Mart itibari ile toplam 18 bin 912 yeni vaka tespit edildi. Türkiye’de toplam vaka sayısı 2 milyon 930 bin 554'e ulaştı. 17 Mart'ta iyileşen 17 bin 161 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 752 bin 23 oldu.

16 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

16 Mart'ta tespit edilen Kovid-19 pozitif vaka sayıları, virüs nedeni ile hayatını kaybeden hasta sayıları resmi olarak şu şekilde:

Ekran Resmi 2021-03-17 18.08.05

15 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Mart'ta paylaşılan koronavirüs tablosu şöyle:

Ekran Resmi 2021-03-17 18.31.12

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Sağlık Bakanı

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