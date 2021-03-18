18 Mart Perşembe deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bir süredir küçük sarsıntılar yaşayan Akdeniz ve Ege kıyılarında şiddeti 2’den küçük birçok deprem görüldü. Akdeniz kıyılarında yaşanan 3 şiddetindeki deprem dışında küçük sarsıntılarla sallanan Akdeniz ve Ege kıyılarında önemli bir gelişme kaydedilmedi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremler devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

18 MART KANDİLLİ SON DEPREMLER

2021.03.18 1.9 KARAHAN-MURADIYE (VAN)

2021.03.18 1.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.03.18 1.2 KUSADASI (AYDIN)

2021.03.18 1.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)

2021.03.18 1.7 MOLLAKASIM-(VAN)

2021.03.18 1.9 KUMLUCA-(VAN)

2021.03.18 1.2 HACIMENTES-GONEN (BALIKESIR)

2021.03.18 3.0 AKDENIZ

2021.03.18 1.5 AKKECILI-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)

2021.03.18 1.3 TERZIHUYUK-REYHANLI (HATAY)

2021.03.18 1.4 SIRAPINAR-BALA (ANKARA)

2021.03.18 2.0 AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)

2021.03.18 1.1 TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)