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18 Mart Perşembe deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

18.03.2021 07:30 | Son Güncelleme:
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18 Mart Perşembe deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

18 Mart Perşembe günü gece saatlerinde Akdeniz açıklarında 3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Bunun dışında büyüklüğü 2’yi geçmeyen 10’dan fazla küçük sarsıntı gözlemlendi. 18 Mart günü bu küçük sarsıntılar dışında önemli depremler meydana gelmedi.

Bir süredir küçük sarsıntılar yaşayan Akdeniz ve Ege kıyılarında şiddeti 2’den küçük birçok deprem görüldü. Akdeniz kıyılarında yaşanan 3 şiddetindeki deprem dışında küçük sarsıntılarla sallanan Akdeniz ve Ege kıyılarında önemli bir gelişme kaydedilmedi.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremler devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.

18 MART KANDİLLİ SON DEPREMLER

2021.03.18 1.9 KARAHAN-MURADIYE (VAN)
2021.03.18 1.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.18 1.2 KUSADASI (AYDIN)
2021.03.18 1.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.18 1.7 MOLLAKASIM-(VAN)
2021.03.18 1.9 KUMLUCA-(VAN)
2021.03.18 1.2 HACIMENTES-GONEN (BALIKESIR)
2021.03.18 3.0 AKDENIZ
2021.03.18 1.5 AKKECILI-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)
2021.03.18 1.3 TERZIHUYUK-REYHANLI (HATAY)
2021.03.18 1.4 SIRAPINAR-BALA (ANKARA)
2021.03.18 2.0 AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
2021.03.18 1.1 TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)

18 mart kandilli

18 MART AFAD SON DEPREMLER

18.03.2021 05:56:09 AFAD 1.8 Türkiye Van Tusba
18.03.2021 05:52:36 AFAD 1.2 Türkiye Kusadasi Korfezi
18.03.2021 05:35:14 AFAD 1.2 Türkiye Kusadasi Korfezi
18.03.2021 05:08:21 AFAD 1.4 Türkiye Kusadasi Korfezi
18.03.2021 04:18:09 AFAD 1.5 Türkiye Van Tusba
18.03.2021 03:58:45 AFAD 1.1 Türkiye Balikesir Gönen
18.03.2021 02:33:20 AFAD 1.5 Türkiye Hatay Kumlu
18.03.2021 02:28:39 AFAD 1.0 Türkiye Ankara Bala
18.03.2021 01:32:19 AFAD 1.7 Türkiye Mugla Dalama
18.03.2021 01:00:10 AFAD 1.0 Türkiye Afyonkarahisar Sultandagi

18 mart afad

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kandilli rasathanesi

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