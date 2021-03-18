18 Mart Perşembe deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Bir süredir küçük sarsıntılar yaşayan Akdeniz ve Ege kıyılarında şiddeti 2’den küçük birçok deprem görüldü. Akdeniz kıyılarında yaşanan 3 şiddetindeki deprem dışında küçük sarsıntılarla sallanan Akdeniz ve Ege kıyılarında önemli bir gelişme kaydedilmedi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı listeye göre, bugün gerçekleşen depremler Ege ve Akdeniz kıyılarında yer alıyor. Bir süredir küçük sarsıntılarla sık sık sallanan Ege ve Akdeniz kıyılarında, düşük şiddetli depremler devam ediyor. Açıklanan listede depremlerin; nerede olduğu, saat kaçta olduğu ve büyüklüğü de yer alıyor.
2021.03.18 1.9 KARAHAN-MURADIYE (VAN)
2021.03.18 1.7 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.18 1.2 KUSADASI (AYDIN)
2021.03.18 1.8 KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2021.03.18 1.7 MOLLAKASIM-(VAN)
2021.03.18 1.9 KUMLUCA-(VAN)
2021.03.18 1.2 HACIMENTES-GONEN (BALIKESIR)
2021.03.18 3.0 AKDENIZ
2021.03.18 1.5 AKKECILI-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR)
2021.03.18 1.3 TERZIHUYUK-REYHANLI (HATAY)
2021.03.18 1.4 SIRAPINAR-BALA (ANKARA)
2021.03.18 2.0 AKKOPRU-KOYCEGIZ (MUGLA)
2021.03.18 1.1 TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
18.03.2021 05:56:09 AFAD 1.8 Türkiye Van Tusba
18.03.2021 05:52:36 AFAD 1.2 Türkiye Kusadasi Korfezi
18.03.2021 05:35:14 AFAD 1.2 Türkiye Kusadasi Korfezi
18.03.2021 05:08:21 AFAD 1.4 Türkiye Kusadasi Korfezi
18.03.2021 04:18:09 AFAD 1.5 Türkiye Van Tusba
18.03.2021 03:58:45 AFAD 1.1 Türkiye Balikesir Gönen
18.03.2021 02:33:20 AFAD 1.5 Türkiye Hatay Kumlu
18.03.2021 02:28:39 AFAD 1.0 Türkiye Ankara Bala
18.03.2021 01:32:19 AFAD 1.7 Türkiye Mugla Dalama
18.03.2021 01:00:10 AFAD 1.0 Türkiye Afyonkarahisar Sultandagi