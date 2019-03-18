18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 104. Yıl Dönümü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Çanakkale Savaşları'nda tarihe adını altın harflerle yazdıran Nusret Mayın Gemisi'nin de içinde bulunduğu Çanakkale Zaferi Kültür Parkı'nda tören düzenlendi.

Park içerisindeki alanda düzenlenen ve Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okunarak saygı atışı yapıldı.

Bakım Teğmen Vejdi Teymur, törende yaptığı konuşmada, 104 yıl önce bugün Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildiğini ve deniz zaferinin ilan edildiğini anımsattı.

Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen Türk milletinin kahraman evlatlarının önemli bir zafer elde ettiğini vurgulayan Teymur, "Kazanılan bu zafer İstiklal Harbi'mize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden bu yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur." diye konuştu.

Konuşmaların ardından şehitler için dua edildi ve bir öğrenci şiir okudu.

Daha sonra törene katılan öğrenciler öğretmenleri eşliğinde Çanakkale Şavaşları'nda intikal rotalarına döktüğü mayınlar sayesinde itilaf kuvvetlerinin gemilerini savaş dışına iterek adını tarihe altın harflerle yazdıran Nusret Mayın Gemisi'ni gezdi.