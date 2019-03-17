18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Çanakkale Zaferi'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olduğunu belirterek, "Çanakkale Zaferi, sıradan bir hatırlayış değil, tarihi varoluşu sürekli ve ebedi kılan bir duruştur." ifadelerini kullandı.

Arslan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin, milletin bu topraklarda yazdığı en büyük kahramanlık destanlarından biri olduğunu vurguladı.

Milletin o dönem içinde bulunduğu yokluk ve imkansızlıklara rağmen, azim ve inançla kazanılan Çanakkale Zaferi'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında önemli bir kilometre taşı olduğuna işaret eden Arslan, "Çanakkale Zaferi, sıradan bir hatırlayış değil, tarihi varoluşu sürekli ve ebedi kılan bir duruştur." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Çanakkale'deki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun, millete önemli bir zafer kazandırdığını, elde edilen başarının Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında önemli bir rol oynadığını belirtti.