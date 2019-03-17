Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının, şehitlerden aldıkları ilhamla kutsal vatan topraklarının bütünlüğünü, milletin huzur ve güvenliğini hedef alan başta FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadeleyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, bu mücadelenin, en son terörist de etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içi ve sınır ötesinde gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden artan azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Akar, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümünün büyük gurur, heyecan ve coşkuyla kutlandığını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin, sonuçları itibarıyla tarihin akışına Türk milletinin geleceğine damga vuran çok önemli başarının, azmin ve imanın sembolü olduğuna işaret eden Akar, "Atatürk'ün emriyle ölüme tereddütsüz koşan kahramanların yazdığı bu destan, tarihe altın harflerle yazılmış, milletimize, geleceğini inşa etme iradesi ve öz güveni kazandırmıştır. Çanakkale ruhunu anlamak ve bu asil ruhu gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Milletimiz, bin yıldır yaşadığı bu coğrafyada var olmanın bedelini, Anadolu'nun kapılarını açtığı Malazgirt'ten başlayıp bu toprakların ebedi Türk yurdu olduğunu tüm dünyaya kabul ettirdiği Büyük Taarruz'a kadar şehitlerinin ve gazilerinin kanıyla ödemiştir." değerlendirmesini yaptı.