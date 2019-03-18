Törene katılan Edirneli Şehit Üsteğmen Efkan Yıldırım'ın babası Nejdet Yıldırım (85), gazetecilere yaptığı açıklamada, törende duygu dola anlar yaşadığını belirterek, "Şehit aileleriyle törenlerde bir araya geliyoruz. Çok duygulandık, Allah memleketimize milletimize huzur versin. Oğlum 1994'te Tunceli, Bingöl Kurudere mevkisinde şehit olmuştu." dedi.

Şehitliği ziyaret ederek, şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bırakan protokol üyeleri ve vatandaşlar şehitlikte fidan da dikti.

Askerler tarafından yapılan saygı atışının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Anıta çelenk sunulmasının ardından, törene katılanlar Edirne Müftüsü Emrulah Üzüm ile şehitler için dua okudu.

EDİRNE / KIRKLARELİ / TEKİRDAĞ (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü dolayısıyla Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'de tören düzenlendi.

Anne Fatma Yıldırım (80) da törende oğlunu hatırladığını ve duygulandığını kaydetti.

Tören, Edirne Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programın ardından sona erdi.

-Kırklareli

Kırklareli Şehitliğindeki tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı manga takımının saygı atışının ardından, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince anıta çelenk konuldu.

Kırklareli Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Çiftkardeşler, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale savaşıyla millet olma bilincinin tohumlarının atıldığını söyledi.

Büyük bir azmin mücadelesi olan Çanakkale savaşında vatan topraklar için canını feda eden şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını ifade eden Çiftkardeşler, canı ve kanı ile bu toprakları vatan yapan şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.

Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin yenilemeyeceğini ve Türk yurdunun parçalanamayacağını tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Çiftkardeşler, "Bir ulusun kaderini değiştiren vatanımızı, istikbalimizi sarsılmaz imanları eşsiz cesaretine borçlu olduğumuz aziz şehitlerimiz dünyada eşi benzeri olmayan bir destan yazmıştır." dedi.