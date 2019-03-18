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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:49 | Son Güncelleme

Edirnekapı Şehitliği'nde anma programı gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul'da tören düzenlendi.

Edirnekapı Şehitliği'ndeki program, şehitliğe çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başladı.

Programda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Çanakkale'de elde edilen zaferin, tarihi kahramanlıklarla dolu bir milletin, vatanı ve bağımsızlığı için neler yapabileceğini tüm dünyaya ilan ettiğini söyledi.

Şehitlerin fedakarlıkları sayesinde bir destan yazıldığını dile getiren Yerlikaya, "Bu uğurda şehit ve gazi olma şerefine erişenleri, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü vesilesiyle bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun, Allah şefaatlerini üzerimizden eksik etmesin. " dedi.

İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz da şehitler ve gaziler için dua okudu.

Türkiye Harp Malulü Gazi, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Önder Çelik de şehitlere minnet duyduklarını dile getirdi.

Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, şehit yakınları ve gazilerle çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kur'an-ı Kerim okunması ve şehitliklerin ziyaretiyle sona erdi.

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü
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