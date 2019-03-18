GOSPORT (AA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü kapsamında İngiltere’nin Poursmouth kentindeki Türk Deniz Şehitliği'nde tören düzenlendi.

1850 yılında eğitim için geldikleri İngiltere’nin Poursmouth şehrinde salgın hastalık sebebiyle hayatını kaybeden 26 Osmanlı bahriyelisinin ebedi istirahatgahı Türk şehitliğinde düzenlenen törene, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tunalı, Gosport Belediye Başkanı Diane Furlong ile sivil ve askeri yetkililer katıldı.

Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çevre şehirlerden gelen çok sayıda vatandaş da törende yer aldı.

Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitlikteki kabirlere karanfil bırakılmasıyla sona erdi.