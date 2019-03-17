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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 12:20 | Son Güncelleme

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan: - "Bağımsızlığı için Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen Türk milleti, dış destekli projelerin hayata geçmesine asla müsaade etmeyecektir"

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Bağımsızlığı için Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen Türk milleti, dış destekli projelerin hayata geçmesine asla müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Geylan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu zaferin kadın, erkek, yaşlı, çocuk herkesin kahramanca çarpıştığı, mukaddes bir amaca hizmet eden ve tarihin akışını değiştiren olağanüstü bir destan olduğunu belirtti.

Milli mücadelenin başlamasının da 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Geylan, Türkiye'ye yönelik saldırıların o günden beri sona ermeyip şekil değiştirdiğine işaret etti.

Geylan, Türkiye'yi yıkmak için düğmeye basanların PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri aracılığıyla ülkenin dirliğinin kökten bozulması için yoğun çaba harcadığına dikkati çekerek, "Bağımsızlığı için Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen Türk milleti, bu dış destekli projelerin hayata geçmesine asla müsaade etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu ve yapılan fedakarlıkları iyi öğrenmesi gerektiğine dikkati çeken Geylan, şu değerlendirmede bulundu:

"Zira tarihimize sahip çıkmak, geleceğimizi şekillendirmektir. Geçmişini idrak edemeyenler, mezar taşı bile olmayan ecdadımızın bıraktığı değerli mirasa sahip çıkamayanlar, milletleşme sürecinin bir parçası olamayanlar, Atatürk ve kurduğu Cumhuriyetin anlamını özümseyemeyenler, şehitlerimize sahip çıkmayanlar eksiktir. Türk milletinin bir parçası değil sadece bu aziz milletin etrafında yama olmaya mahkumdur. Bu minvalde Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümünü ve 18 Mart Şehitler Haftası'nı kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile anıyoruz."

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18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. y Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan

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