Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Bağımsızlığı için Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen Türk milleti, dış destekli projelerin hayata geçmesine asla müsaade etmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Geylan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu zaferin kadın, erkek, yaşlı, çocuk herkesin kahramanca çarpıştığı, mukaddes bir amaca hizmet eden ve tarihin akışını değiştiren olağanüstü bir destan olduğunu belirtti.

Milli mücadelenin başlamasının da 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatan Geylan, Türkiye'ye yönelik saldırıların o günden beri sona ermeyip şekil değiştirdiğine işaret etti.

Geylan, Türkiye'yi yıkmak için düğmeye basanların PKK, FETÖ ve diğer terör örgütleri aracılığıyla ülkenin dirliğinin kökten bozulması için yoğun çaba harcadığına dikkati çekerek, "Bağımsızlığı için Çanakkale'de düşmana geçit vermeyen Türk milleti, bu dış destekli projelerin hayata geçmesine asla müsaade etmeyecektir." değerlendirmesinde bulundu.