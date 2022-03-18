KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Konya'da düzenlenen törende, Şehitler Anıtı'na, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği ile Şehit Aileleri Derneğinin çelenkleri sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Şehitlik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Protokol üyeleri, şehit aileleri ve öğrenciler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okundu.

- Aksaray

Aksaray Şehitliği'ndeki tören, Şehitlik Anıtı'na Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek'in çelenk sunması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Aydoğdu, burada yaptığı konuşmada, 107 yıl önce Çanakkale'de destan yazıldığını söyledi.

Şehitlerin tertemiz kanlarının düştüğü her karış toprağın kendilerine vatan olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Şehitlikte olmak bizlere ayrı bir maneviyat veriyor. Çanakkale Zaferi, tarihten silinmek istenen bir milletin, bütün yokluk ve imkansızlıklara rağmen, vatanını canı pahasına nasıl savunduğunu göstermesi bakımından tarihi öneme sahiptir. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Tören, saygı atışının ardından protokol üyelerinin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

- Karaman

Karaman Cumhuriyet Parkı'ndaki törende, Vali Mehmet Alpaslan Işık ve Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın okunması, Jandarma Teğmen Elif Baltacıoğlu'nun konuşmasının ardından tören sona erdi.

Protokol üyeleri, daha sonra Karaman Şehitliğini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Törene, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, daire müdürleri, gaziler ile vatandaşlar katıldı.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Kocatepe Mezarlığı'ndaki törende ise Hava Şehitliği Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

Saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Üsteğmen Gülsün Akın Kılıç ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Vali Gökmen Çiçek, törende Şehitlik Özel Defteri'ni imzaladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duası sonrasında, şehitliklere karanfil bırakıldı.

Törene, Vali Çiçek'in yanı sıra İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, İl Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Programa, Kamil Miras Anadolu İmam Hatip Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu'nda devam edildi.

