Samsun, Tokat, Kastamonu, Çorum, Sinop, Çankırı ve Amasya'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Samsun Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte düzenlenen tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saygı atışının ardından Vali Zülkif Dağlı, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı.

İl Müftüsü Seyfullah Çakır, şehitler için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Duaların ardından şehit mezarlarına protokol üyeleri ve aileler karanfil bıraktı.

Törene AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven'in yanı sıra askeri ve mülki erkan ile şehit yakınları katıldı.

- Çorum

Çorum Gazi Caddesi'ndeki Şehitlik Anıtı'na Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, Garnizon Komutan Vekili Albay Bülent Siper ve Çorum Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği, Muharip Gaziler Derneği ve Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği temsilcileri tarafından çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, şehitler için saygı atışı yapıldı.

Ardından şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bırakan katılımcılar, dua etti.

Şehitlikteki anma töreni sonrasında, Devlet Tiyatro Salonu'nda Salim Akaydın Ortaokulunca hazırlanan gösteri sergilendi.

- Sinop

Sinop Deniz Şehitliği'nde gerçekleştirilen tören, Şehitler Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Saygı atışının ardından Vali Erol Karaömeroğlu, Şehitlik Anı Defteri'ni imzaladı.

Vali Karaömeroğlu ve beraberindekiler, daha sonra şehit mezarlarını ziyaret ederek dua okudu, karanfil bıraktı.

- Kastamonu

Kastamonu Şehitliği'nde yapılan törende Vali Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu, Garnizon Komutanı Personel Albay Yücel Ercan ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Dursun Kan tarafından anıta çelenk sunuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve şehitler için dua edildi.

Vali Çakır, yaptığı konuşmada, "Övgülere sığmayan fedakarlığınız, tarihe sığmayan kahramanlıklarınız sayesindedir ki bugün cennet vatanımızda şanlı bayrağımız altında huzurla, gururla yaşıyoruz. Sizler canınız pahasına gözünüzü kırpmadan şahadet şerbetini içip bu cennet vatanı bizlere emanet ettiniz." dedi.

- Amasya

Amasya'da Tekir Dede Mezarlığı'ndaki Garnizon Şehitliği'ne çelenk bırakılmasıyla başlayan törene, Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, daire amirleri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şehitlik defterini imzalayan Masatlı, burada yaptığı konuşmada, şehitlerin canlarını seve seve verdikleri cennet vatanı korumanın, gelecek kuşaklara daha güçlü Türkiye bırakmanın kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Törenin sonunda İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ve katılımcılar, şehitler için dua etti, mezarlara karanfil bıraktı.

Öte yandan Taşova, Suluova, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde de törenler düzenlendi.

- Çankırı

Çankırı'daki törende Vali Abdullah Ayaz, Garnizon Komutan Tuğgeneral Salih Büyük, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen ile dernekler anıta çelenk sundu.

Saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından günün anlam ve önemini anlatan konuşma yapıldı, daha sonra Vali Ayaz, şehitlik defterini imzaladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrasında şehitlere dua edildi.

Program, 100. Yıl Kültür ve Sanat Merkezi'nde devam etti.

Şehit Piyade Astsubay Yüksel Kaya'nın eşi Nigar Kaya'nın konuşma yaptığı programda, sinevizyon gösterimi, öğrencilerin "Asker Uğurlama" piyesi ve "Türkülere Yazdık Destanımızı" adlı oratoryo gerçekleştirildi.

- Tokat

Tokat Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen törende Vali Ozan Balcı, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Mesut Demiray, Belediye Başkan Vekili Abdullah Karataş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı İbrahim Güleç, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim Demirel tarafından anıta çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, katılımcılar şehit kabirlerine karanfil bırakıp dua etti.

Törene, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bostancı, protokol üyeleri ile şehit aileleri katıldı.

