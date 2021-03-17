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18 Mart'ta hastane ve eczaneler açık mı? İşte 18 Mart eczane ve hastane çalışma saatleri

17.03.2021 13:20 | Son Güncelleme:
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18 Mart'ta hastane ve eczaneler açık mı? İşte 18 Mart eczane ve hastane çalışma saatleri

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz anılıyor. Her 18 Mart’ta olduğu gibi bu yıl da hastane ve eczanelerin çalışma saatlerinde kafa karışıklığı yaşanıyor. 18 Mart’ta eczane ve hastaneler normal çalışma saatlerinde hizmetlerini sürdürecek…

Resmî tatiller listesinde yer almayan 18 Mart Çanakkale Zaferi yıl dönümünde hastane, eczane gibi kuruluşlar tatil yapmıyor. Hastane ve eczaneler gibi diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları da 18 Mart’ta normal faaliyetlerine devam ediyor…

18 MART’TA HASTANE VE ECZANELER AÇIK MI?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmî tatil değil. Bundan dolayı kamu kurumlarında işlem yapmak isteyenler, hastenelerde randevusu olanlar ya da acil servislere gitmek isteyenler, bugün de işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mart Çanakkale Zaferi, resmî tatil olmadığından dolayı eğitim ve öğretim bu tarihte devam edecektir.

18 Mart'ta hastane ve eczaneler açık mı? İşte 18 Mart eczane ve hastane çalışma saatlerii

2021 RESMİ TATİLLER

1 OCAK YILBAŞI

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ CUMA GÜNÜ

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

RAMAZAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜNÜ)

RAMAZAN BAYRAMI 1’NCİ GÜNÜ

RAMAZAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ

RAMAZAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN)

KURBAN BAYRAMI 1’İNCİ GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI 2’NCİ GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI 3’ÜNCÜ GÜNÜ

KURBAN BAYRAMI 4’ÜNCÜ GÜNÜ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

28 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ARİFESİ (YARIM GÜN)

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

ÇANAKKALE ZAFERİNDE NELER OLDU?

Çanakkale Savaşı ya da Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı esnasında 1915–1916 yıllarında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında geçen kara ve deniz muharebeleridir. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u işgal ederek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, İstanbul'u zapt etmek üzere Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak hedefleriyle ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçti. Fakat saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır.

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Çanakkale İstanbul

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