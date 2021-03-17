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  4. 18 Mart'ta PTT ve kargolar açık mı? 18 Mart Aras, PTT, Yurtiçi, MNG18 Mart'ta PTT ve kargolar açık mı? 18 Mart Aras, PTT, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo çalışma saatleri , PTT Kargo çalışma saatleri

18 Mart'ta PTT ve kargolar açık mı? 18 Mart Aras, PTT, Yurtiçi, MNG18 Mart'ta PTT ve kargolar açık mı? 18 Mart Aras, PTT, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo çalışma saatleri , PTT Kargo çalışma saatleri

17.03.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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18 Mart'ta PTT ve kargolar açık mı? 18 Mart Aras, PTT, Yurtiçi, MNG18 Mart'ta PTT ve kargolar açık mı? 18 Mart Aras, PTT, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo çalışma saatleri , PTT Kargo çalışma saatleri

18 Mart 2021, Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıl dönümüdür. Çanakkale Savaşı’nda büyük kahramanlıklar gösteren şehitlerimizi anmak ve şükranlarımızı sunmak için her yıl 18 Mart’ta anma törenleri ve etkinlikler düzenlenir. Şehitlerimize atfen, 2002 yılında çıkarılan kanunla 18 Mart tarihi “18 Mart Şehitler Günü” olarak ilan edilmiştir.

18 Mart Çanakkale Zaferi, bu sene Perşembe gününe denk gelmektedir. 2020 senesinde ülkemizde etkilerini göstermeye başlayan korona virüs salgını sebebi ile bu sene kutlama yapılamayacak olsa da, iş yerlerinde bu şanlı gün saygı duruşu şeklinde anılacak.

18 MART’TA PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

Birçok vatandaş, bu tarihte işlerini halledebilmek için PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo gibi kargo şirketlerinin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. 18 Mart tarihi 2002 yılından beri, her ne kadar “Şehitler Günü” olarak kutlansa da, 18 Mart bir resmi tatil değildir. Bu sebeple PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo gibi kargo şirketleri hizmetlerine normal çalışma saatlerinde devam edeceklerdir.

PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo gibi kargo şirketlerinin çalışma saatleri;
PTT çalışma saatleri: 08.30 – 12.30 / 13.30 – 17.30
PTT Kargo çalışma saatleri: 08.30 – 12.30 / 13.30 – 17.30
Aras çalışma saatleri: 09.00 – 18.00
Yurtiçi Kargo çalışma saatleri: 09.00 – 18.00
MNG çalışma saatleri: 08.30 – 17.30

RESMİ TATİLLER

  • 1 Ocak Yılbaşı
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
  • Raman Bayramı Arifesi / Yarım Gün
  • Ramazan Bayramı (1, 2 ve 3. Günleri)
  • 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • Kurban Bayramı Arifesi / Yarım Gün
  • Kurban Bayramı (1, 2, 3 ve 4. Günü)
  • 30 Ağustos Zafer Bayramı
  • 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi / Yarım Gün
  • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ NEDİR?

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.

İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya'yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

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