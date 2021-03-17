18 Mart'ta PTT ve kargolar açık mı? 18 Mart Aras, PTT, Yurtiçi, MNG18 Mart'ta PTT ve kargolar açık mı? 18 Mart Aras, PTT, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo çalışma saatleri , PTT Kargo çalışma saatleri

18 Mart Çanakkale Zaferi, bu sene Perşembe gününe denk gelmektedir. 2020 senesinde ülkemizde etkilerini göstermeye başlayan korona virüs salgını sebebi ile bu sene kutlama yapılamayacak olsa da, iş yerlerinde bu şanlı gün saygı duruşu şeklinde anılacak.

18 MART’TA PTT VE KARGOLAR AÇIK MI?

Birçok vatandaş, bu tarihte işlerini halledebilmek için PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo gibi kargo şirketlerinin çalışma saatlerini öğrenmek istiyor. 18 Mart tarihi 2002 yılından beri, her ne kadar “Şehitler Günü” olarak kutlansa da, 18 Mart bir resmi tatil değildir. Bu sebeple PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo gibi kargo şirketleri hizmetlerine normal çalışma saatlerinde devam edeceklerdir.

PTT, Aras, Yurtiçi, MNG, PTT Kargo gibi kargo şirketlerinin çalışma saatleri;

PTT çalışma saatleri: 08.30 – 12.30 / 13.30 – 17.30

PTT Kargo çalışma saatleri: 08.30 – 12.30 / 13.30 – 17.30

Aras çalışma saatleri: 09.00 – 18.00

Yurtiçi Kargo çalışma saatleri: 09.00 – 18.00

MNG çalışma saatleri: 08.30 – 17.30

RESMİ TATİLLER

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Raman Bayramı Arifesi / Yarım Gün

Ramazan Bayramı (1, 2 ve 3. Günleri)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kurban Bayramı Arifesi / Yarım Gün

Kurban Bayramı (1, 2, 3 ve 4. Günü)

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi / Yarım Gün

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ NEDİR?

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir.