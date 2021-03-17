18 Mart yarım gün mü? Yarın iş var mı?

18 Mart Çanakkale Zaferi yarın 106. yıl dönümü ile tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Türk milleti için oldukça büyük öneme sahip olan bu tarihi günde 18 Mart yarım gün mü, 18 Mart'ta iş var mı, 18 Mart tatil mi gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Peki 18 Mart yarım gün mü olacak? 18 Mart'ta iş yerleri açık olacak mı?

18 MART YARIM GÜN MÜ OLACAK?

18 Mart Çanakkale Zaferi resmi tatiller listesinde bulunmuyor. Bu nedenle yurt genelinde eğitim ve öğretim devam edilecek. Dersler işlenecek. Kamu kuruluşları ise açık olmaya devam edecek. Memurlar ve işçiler bugün izinli sayılmıyor. Normal şartlar altında her sene 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlamaları yapılmakta ve okullar 18 Mart’a çeşitli gösteriler düzenlemekteydi. Fakat bu yıl pandemiden dolayı okullarda tören ve kutlama olmayacağı düşünülüyor.

18 MART'TA İŞ YERLERİ AÇIK MI?

18 Mart resmi tatiller listesinde bulunmadığından iş yerleri de faaliyetlerini sürdürecek. Kamu kurumlarında işi olanlar 18 Mart Perşembe günü de işlemlerini gerçekleştirebilecek.

