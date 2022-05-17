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18 Mayıs doktorlar çalışmayacak mı? 18 Mayıs doktorlar grevde mi? 18 Mayıs yarın doktorlar grevde mi?

17.05.2022 20:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mayıs doktorların çalışma durumu sorgulanıyor. Çalışma koşullarının, mesai saatlerinin ve ücretlerinin düzenlenmesini isteyen sağlık çalışanları bu ay toplamda altı gün eylem yapacaklarını açıklamışlardı. Vatandaşlar 18 Mayıs grevde mi, doktorlar çalışıyor mu? Peki, 18 Mayıs doktorlar grevde mi, muayene yapılacak mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

18 Mayıs doktorlar çalışmayacak mı? 18 Mayıs doktorlar grevde mi? 18 Mayıs yarın doktorlar grevde mi?

18 Mayıs yani yarın doktorların grevde olup olmadığı ve hastanelerin çalışma durumu pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Bu günler içerisinde de 17-18 Mayıs tarihleri yer alıyordu. Sağlıkta şiddete de dikkat çeken sağlık çalışanları haklarını alabilmek adına iş bırakma eylemi yapıyorlar. Peki, 18 Mayıs doktorlar grevde mi? Hastaneler açık mı, ilaç yazılıyor mu? İşte habere dair detaylar...

18 MAYIS DOKTORLARIN İŞ BIRAKMA EYLEMİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

İlk eylem 5-6 Mayıs’ta iki günlük iş bırakma olarak yapılmıştı, sendikalar ikinci eylemi bugün ve çarşamba günü gerçekleştirecek. Hekimler hastanelerde ve ADSM’lerde hizmet üretmeyecek.

DOKTORLAR NE ZAMAN GREVDE?

Sağlık sendikası Hekimsen, doktorların 5-6, 17-18 ve26- 27 Mayıs tarihlerinde grev yapacaklarını açıkladı. 6 gün sürecek olan grev kararı Hekimsen'in sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada "Mayıs ayında tüm Türkiye'de meslektaşlarımızla birlikte 6 gün iş bırakıyoruz. Tükenen sabrımızla, mesleğimizin itibarı için söz değil icraat bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YARIN HASTANELER AÇIK MI, İLAÇ YAZILIYOR MU?

Yarın (18 Mayıs) vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına acil durumlar dışında sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurmaması isteniyor. Grev süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları ve yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak. Ancak acil olmayan klinik muayene ve ilaç yazma gibi işlemler yapılmayacak.

DOKTORLARIN GREV MAYIS TAKVİMİ

Üçüncü eylem önümüzdeki hafta 26-27 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

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