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18 MAYIS KONSERLERİ! 18 Mayıs Duman konseri ne zaman? 18 Mayıs Duman konseri nerede, ücretsiz mi?

18.05.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mayıs konserleri tüm yurtta merakla araştırılıyor. Milli Mücadele'nin 103. yıl dönümünde birçok ilde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik Festivali düzenleniyor. Bu önemli günde pek çok etkinlik düzenleniyor. 18 Mayıs Duman konseri gündemde yer alıyor. Vatandaşlar 18 Mayıs Duman konserinin nerede olduğunu araştırıyor. İşte 18 Mayıs Duman konseri saat kaçta ve nerede sorularının yanıtı!

18 MAYIS KONSERLERİ! 18 Mayıs Duman konseri ne zaman? 18 Mayıs Duman konseri nerede, ücretsiz mi?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için pek çok yerde Gençlik Festivalleri düzenleniyor. Bu festival kapsamında 18 Mayıs Duman konseri de gündemde yer alıyor. 18 Mayıs Duman konserinin nerede ve saat kaçta olduğuna dair detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ DUMAN KONSERİ NE ZAMAN?

18 Mayıs Çarşamba günü Lapstekin'in Barbaros Meydanı'ndaki DJ performansı ardından ünlü rock grubu Duman konser verecek. Duman grubu saat 21.00'de sahneye çıkacak.

ZEYNEP BASTIK KONSERİ NE ZAMAN?

19 Mayıs'ta ise O Zaman Renk Koşusu ile başlayacak olan etkinlikler Barbaros Meydanı'nda Lapstekin'in DJ performansı ve KÖFN grubunun konseri ile devam edecek.

Akşam saat 21.00'de ise ünlü şarkıcı Zeynep Bastık unutulmaz bir konser verecek.

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ 19 MAYIS DUMAN KONSERİ NEREDE?

Barbaros Meydanı Sinanpaşa Mah. Beşiktaş Cad. İskeleler Mevkii’nde yer alıyor.

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Zeynep Bastık
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