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18 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu açıklandı mı? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

18.05.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 18 Mayıs son dakika korona tablosu...

18 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu açıklandı mı? Koronavirüs vaka sayısı kaç oldu?

18 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin 18 Mayıs son dakika korona tablosu...

18 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

18 Mayıs koronavirüs tablosu az sonra Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden açıklanacak.

17 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

17 Mayıs 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

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Türkiye'de son 24 saatte 206 bin 836 Kovid-19 testi yapıldı. 10 bin 174 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 923 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 326 olarak kayda geçti, 13 bin 864 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 961 bin 120'ye yükseldi.

Test sayısı 51 milyon 76 bin 732'ye ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 127 bin 548, vefat sayısı 44 bin 983 oldu.

16 MAYIS GÜNLÜK KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu covid19.saglik.gov.tr adresinden her gün paylaşılıyor. 16 Mayıs koronavirüs tablosunda bugün itibariyle 202 bin 243 kişiye test yapıldı. Yapılan bu testler sonucunda 10 bin 512 vatandaşımızın koronavirüs test sonucu ise pozitif çıktı. Koronavirüs kaynaklı ölümlerde ise bir azalma yaşandı ve vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 16 Mayıs itibariyle 223'e düştü.

16 mayıs

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca

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