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18 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs idari tatil olacak mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 12:21 | Son Güncelleme

23 Nisan haftasından sonra bir kez daha 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkmak yasak olacak. 19 Mayıs resmi tatil ama peki 18 Mayıs da resmi tatil ilan edilecek mi? 18 Mayıs idari tatil edilir mi?

18 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs idari tatil olacak mı?

Koronavirüs salgını ile mücadelede normalleşme adımları atılmaya başlandı ama sokağa çıkma kısıtlamaları da sürüyor. Son olarak bakanlar kurulundan 16-17-18 ve 19 Mayıs tarihleri için sokağa çıkma yasağı kararı çıktı. 19 Mayıs zaten resmi tatildi peki 18 Mayıs da resmi tatil edildi mi? 18 Mayıs idari tatil veya resmi tatil olmazsa sokağa çıkma yasağında çalışanlar ne yapacak?

18 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Normalde 18 Mayıs resmi tatil değildir. Bu durumda sokağa çıkma yasağı ilan edilen 18 Mayıs gününde çalışanların durumu ne olacak merak ediliyor.

Geçtiğimiz ay 24 Nisan ile ilgili de benzer bir durum oluşmuş ve 24 Nisan idari tatil ilan edilmişti. Yani memurlar, kamu çalışanaları idari izinli sayılmıştı ki 18 Mayıs için de bu yönde bir açıklama yapılması bekleniyor.

18 MAYIS’TA ÇALIŞANLARIN DURUMU NE OLACAK?

18 Mayıs’ın herkes için tatil olması için resmi tatil ilan edilmesi gerekiyor. Ancak geçtiğimiz sokağa çıkma yasağı döneminde 24 Nisan için böyle bir adım atılmamıştı. Yine böyle olması durumunda evden çalkışmakta olanlar 18 Mayıs’ta işlerini sürdürebilecekler.

Çalışmak için dışarı çıkması, iş yerine gitmesi gerekenler ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle bunu yapamayacaklar. Bu durumda ücretli izinli gibi sayılacaklar.

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