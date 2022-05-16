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18 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs okullar tatil mi, var mı?

16.05.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Mayıs tatil mi, 19 Mayıs okullar açık mı şeklindeki sorular sorulmaya başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının kutlanmasına çok az bir zaman kalan öğrenciler, 19 Mayıs'tan önce 18 Mayıs'ın tatil olup olmadığını, çalışanlar da 18 Mayıs'ta işe gidip gitmeyeceklerini araştırıyor. İşte 18 Mayıs hakkında merak edilen ayrıntılar!

18 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs okullar tatil mi, var mı?

19 Mayıs yaklaşıyor. Bu önemli günün anlam ve önemini gözetmek isteyen milyonlar yurdun dört bir tarafında meydanlara gidecek. 19 Mayıs bu sene perşembe günü kutlanacak. 19 Mayıs'ta tatilin cuma günü ile birlişip birleşmeyeceği merak konusu oldu. Peki Atatürk tarafından Türk gençliğine armağan edilen 19 Mayıs tatil mi, 18 Mayıs yarım gün mü? soruları cevaplarını bekliyor. İşte merak edilen soruların yanıtını haberimizde bulabilirsiniz...

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA, GENÇLiK VE SPOR BAYRAMI TATİL Mİ?

Resmi tatiller takvimine göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olarak kabul ediliyor. Bu sene perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs, resmi tatil olarak kutlanacak.

18 Mayıs resmi tatil mi? 18 Mayıs tatil mi? 18 Mayıs okullar tatil mi?

18 MAYIS TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının kutlandığı 19 Mayıs günü resmi tatil olacak fakat 18 Mayıs tarihi için herhangi bir tatil söz konusu değil.

19 MAYIS'TA ÇALIŞANLAR MESAİ ALIYOR MU?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çalışan özel sektör çalışanları fazla mesai ücreti alacak.

19 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

Milli bayramlarımızdan biri olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramında eğitime ara verilecek. Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 19 Mayıs tarihinde okullar tatil olacak.

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