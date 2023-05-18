18 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize gecenin birincisi kim oldu?

Bugünün reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 18 Mayıs gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Gülcemal, Yüz Yıllık Mucize ve Survivor gibi yapımların kaç reyting alacağı da bir diğer merak konusu oldu. İşte 18 Mayıs Perşembe gününün reyting sonuçları...

18 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Mayıs Perşembegününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

GEÇEN HAFTANIN (11 MAYIS) REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada Kanal D’de izleyici ile buluşan “Camdaki Kız”, 2. sırada ATV’de ekranlara gelen “Aldatmak”, 3. sırada ise “ATV Ana Haber” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Camdaki Kız”, 2. sırada “Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber”, 3. sırada ise “Aldatmak” yer aldı.



