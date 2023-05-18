HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 18 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Süper Loto nasıl oynanır? Çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

18 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Süper Loto nasıl oynanır? Çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

18.05.2023 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 18 Mayıs 2023 Perşembe günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 18 Mayıs 2023 Perşembe akşamı bu haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? 18 Mayıs çekiliş sonuçları

18 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman? Süper Loto nasıl oynanır? Çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 18 Mayıs Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşanacak.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

18 MAYIS SÜPER LOTO CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

3547084_810x458

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte...Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Koltuğunu kaybedeceğini anladıkça daha da çirkinleşmekte...
Kılıçdaroğlu'ndan yeni video: Çok sert mesajlar! 'Atatürk' detayı dikkat çektiKılıçdaroğlu'ndan yeni video: Çok sert mesajlar! 'Atatürk' detayı dikkat çekti
CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!CHP duyurdu: İtirazlarımızı yaptık!
Anahtar Kelimeler:
süper loto nasıl oynanır süper loto sonuçları

En Çok Okunan Haberler

1,36 faizi vardı, kredi kartı ile avans çekimine sınırlama!

1,36 faizi vardı, kredi kartı ile avans çekimine sınırlama!

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

İkinci tur için yeni slogan! Kılıçdaroğlu 28 mayıs stratejisini açıkladı

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

Kavcıoğlu'ndan ihtiyaç kredisi faizi açıklaması

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

O öneriye Akşener karşı çıktı, Kılıçdaroğlu kararını açıkladı

TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...

TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var...

Oğan'dan çok konuşulacak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

Oğan'dan çok konuşulacak Erdoğan ve Kılıçdaroğlu yorumu

İlginizi Çekebilir

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Her şey normaldi! Bir anda arabadan silahıyla çıkıp polislere...

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Hasta eşini öldürdüğünü itiraf etti! Sözleri herkesi şaşkına çevirdi

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

“Kariyerim yüzünden ailem beni reddetti ama çok zenginim”

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Tartıştığı annesinin kafasını kesti! Kafatasıyla sokak sokak gezdi

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Sezona havalı bir giriş yapın! Ünlü markalarda %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.