18 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Süper Loto nasıl oynanır? Çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla beklendi. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 18 Mayıs Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşandı.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi.

18 MAYIS SÜPER LOTO KAZANDIRAN SAYILAR

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.





