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18 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Süper Loto nasıl oynanır? Çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

18.05.2023 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Loto sonuçları 18 Mayıs 2023 Perşembe günü akşam saatleri itibariyle şans oyunu severler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Süper Loto çekilişi haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleşiyor. 18 Mayıs 2023 Perşembe akşamı bu haftanın ikinci Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından yapıldı. Peki, Süper Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman çekiliyor? Süper Loto nasıl oynanır? 18 Mayıs çekiliş sonuçları

18 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! Süper Loto nasıl oynanır? Çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından heyecanla beklendi. Süper Loto'da şansını deneyen vatandaşlar 18 Mayıs Perşembe akşamı çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi sitesinden öğrenebiliyorlar. Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden ve haberimiz aracılığıyla takip edebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI 18 MAYIS AÇIKLANDI!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü salı, perşembe ve pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da bu akşam haftanın ikinci çekiliş heyecanı yaşandı.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi.

18 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

18 MAYIS SÜPER LOTO KAZANDIRAN SAYILAR

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

MPİ tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto'da her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.

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