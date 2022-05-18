18 Mayıs yarım gün mü? sorusunun yanıtı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs tatil mi, kaç gün? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...
18 Mayıs için herhangi bir tatil ya da yarım gün çalışma söz konusu değil.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Yani 19 Mayıs'ta hem okullar hem de birçok kamu, kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. 18 Mayıs Çarşamba günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor.
19 Mayıs resmi tatili ve 20 Mayıs Cuma gününün birleşip tatile katılıp katılmadığı hakkında resmi bir karar henüz alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar
Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe
Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı
Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi
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