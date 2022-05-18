18 Mayıs yarım gün mü? sorusunun yanıtı Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi, 18 Mayıs yarım gün mü? 19 Mayıs okullar tatil mi? 19 Mayıs tatil mi, kaç gün? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

18 MAYIS YARIM GÜN MÜ?

18 Mayıs için herhangi bir tatil ya da yarım gün çalışma söz konusu değil.

19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle resmi tatil oluyor. Yani 19 Mayıs'ta hem okullar hem de birçok kamu, kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. 18 Mayıs Çarşamba günü tatil sayılmıyor. Okullar ve iş yerleri devam ediyor.

20 MAYIS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

19 Mayıs resmi tatili ve 20 Mayıs Cuma gününün birleşip tatile katılıp katılmadığı hakkında resmi bir karar henüz alınmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

2022 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

