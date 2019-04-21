18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

MERSİN (AA) - Bu yıl 18'incisi düzenlenen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında, Avusturyalı klasik müzik topluluğu Accio Piano Trio konser verdi.
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Yenişehir Yerleşkesi Nevit Kodallı Salonu'ndaki konserde, Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle klasik müzik üçlüsü Accio Piano Trio sanatseverlerle buluştu.
Konserde, Haydn'ın Piano Trio No: 38, Schubert'in Piano Trio op. 99, Schostakovich'in Piano Trio op. 8 Poeme eserlerini seslendiren topluluk, dinleyenleri kendilerine hayran bıraktı.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konser sonunda topluluk, izleyenlerce dakikalarca alkışlandı.
Çeşitli etkinlik, gösteri ve konserlerin yer aldığı festival, 2 Mayıs'a kadar sürecek.
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