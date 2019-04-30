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18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 21:40 | Son Güncelleme

Festival kapsamında Gürcistan'ın usta koro sanatçıları sanatseverlerle buluştu

MERSİN (AA) - Bu yıl 18'incisi gerçekleşen Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Gürcistan'ın usta koro sanatçıları sahne aldı.

Festival kapsamında dünyanın seçkin sanat kurumları arasında gösterilen Batum Devlet Müzik Merkezi Korosu ve akapella şan dörtlüsü Quartet Nota, sanatseverlerle buluştu.

Mersin Kültür Merkezi'ndeki konserde sanatçılar, Gürcü ve Rus halk şarkılarıyla birlikte, The Last Crusade, Grande Amore, Spentele le Stelle, Carmina Burana'dan bazı bölümler, Albinoni'nin Adagio, Per Te ve Sleeping Sun, eserleri seslendirildi.

Özellikle sanatçıların "Ah Bu Hayat Çekilmez" şarkısını Türkçe seslendirmeleri dinleyicilerden büyük alkış aldı.

Festival, 2 Mayıs Perşembe günü Can Atilla's feat ve Elif Gökalp konseriyle sona erecek.

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Mersin Mersin Uluslararası Müzik Festivali

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